HALLOWEEN 2017: Legende şi superstiții. De ce românii nu ar trebui să petreacă în această noapte

În ultimii ani a pătruns şi în România sărbătoarea care nu îşi are originea pe meleagurile noastre, şi anume HALLOWEEN-ul. Descoperă de unde vine această celebrare şi ce tradiţii are fiecare ţară pentru această sărbătoare, HALLOWEEN. Şi deşi această sărbătoare a prins şi la românii, multe persoane spun că noi de fapt ar trebui să sărbătorim un alt eveniment: Noaptea Strigoilor, care are loc pe 30 noiembrie, de Sf. Andrei.

Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică. Numele de halloween vine de la expresia all hallows' even, din limba engleză, ceea ce reprezintă numele unei sărbători creştine numită a tuturor sfinţilor ajunul zilei tuturor sfinţilor. Denumirea a fost prescurtată în "Hallowe'en" şi apoi în HALLOWEEN 2017.

Ceea ce este specific sărbătorii de Halloween şi cu ceea ce asociem noi tot timpul această sărbătoare este dovleacul cioplit în diverse forme, dar în special în personaje înfricoşătoare.

Altceva ce este specific acestei sărbători şi ca un obicei, dar care la noi nu a fost preluat încă, este faptul că în această noapte copiii se costumează în cele mai ciudate şi înfricoşătoare costume, în vrăjitori, mumii, schelete, stafii sau alte personaje sinistre şi colindă pe la case punând întrebarea "Trick or treat?", ceea ce s-ar traduce "Păcăleală sau dulciuri?". Această frază se interpretează ca o ameninţare, că dacă nu vor primi dulciuri, atunci persoanei căreia i s-a colindat i se va face o farsă.

În multe ţări în seara zilei de Halloween şi câteodată şi în seara premergătoare acesteia se organizează diverse parade şi carnavaluri prin care este serbat Halloween-ul.

Legenda spune că pentru a se evita eventuale pericole şi pentru a nu fi posedaţi de spirite oamenii nu îşi încălzeau casele pentru a nu le face vulnerabile. De asemenea, legenda spune că dacă acestea erau reci spiritele fugeau. Totodată, se deghizau în monştri ieşind pe străzi şi făcând mult zgomot pentru a le speria. Treptat aceste ritualuri au devenit populare şi în Roma antică.

Halloween-ul în lume

În America sărbătoarea de Halloween este un amestec de credinţe religioase, ritualuri şi tradiţii păgâne. Imigranţii irlandezi au fost cei care au adus în America Halloween-ul.

Ca şi în alte părţi ale lumii sărbătoarea este respectată foarte mult în Canada. Credinţele celtice potrivit cărora spiritele vin printre cei vii sunt respectate în această ţară.

Chiar dacă nu este considerată o sărbătoare tradiţională, cu entuziasm şi mult zel este foarte populară în rândul copiilor din Germania. Aceştia aşteaptă 31 octombrie întreg anul pentru a strânge dulciuri şi pentru a se îmbrăca în costumele special create.

În ultimii ani, popularitatea acestei sărbători a atins culmi inimaginabil de mari şi în Italia. Halloween-ul este chiar mai popular decât sărbătoarea de origine italiană numită “Carnevale”. Japonezii sărbătoresc de Halloween în numele lui O-Bon. Festivalul O-Bon este asimilat cu cel al Halloween-ului şi este serbat de pe 13 până pe 15 iulie.

La fel ca în celelalte ţări şi în Mexic sărbătoarea de origine celtică este aniversată cu mult entuziasm. Chiar dacă întreaga lume respectă Halloween-ul, fiecare ţară îl serbează în mod diferit. De Halloween sau "Mischef Night" în unele părţi ale Regatului Unit oamenii obişnuiesc să îşi scoată uşile din balamale. Legenda spune că pentru a fi feriţi de spiritele rele uşa ar trebui aruncată într-un iaz.

În România, Halloween-ul se sărbătoreşte de câțiva ani şi de obicei cluburile organizează diverse petreceri cu această tematică în care oamenii se deghizează în diverse personaje înfricoşătoare. Alte tradiţii ce mai au loc legate de această sărbătoare sunt excursiile care pot fi făcute la Castelul lui Vlad Ţepeş.

CELE MAI ÎNSPĂIMÂNTĂTOARE destinaţii de HALLOWEEN 2017. România e în top

Castelul Bran a fost inclus într-un top al celor mai înspăimântătoare zece destinaţii de Halloween, realizat de un site turistic, alături de alte locuri celebre pentru istorii terifiante precum Hollywood şi Triunghiul Bermudelor.

"Poate nu ai nevoie de usturoi şi ţepuşe când vizitezi Castelul Bran din Transilvania, România, dar adevărul terifiant despre groaznicul prinţ Vlad te va face cu siguranţă să te uiţi în spatele tău când vizitezi castelul", sunt de părere autorii acestui top, editorii site-ului Hotwire.com, care plasează castelul Bran pe locul 9.

Ei vorbesc despre reputaţia de sadic a lui Vlad Ţepeş, binecunoscută în toată lumea. "Deşi nu se credea despre el că este un vampir, inumana lui sete de sânge a fost elementul declanşator pentru romanul lui Bram Stoker "Dracula" ", mai scriu autorii acestui top, care spun că acest castel poate fi vizitat pentru a simţi "mânia lui Dracula".

Liderul topului este Hollywood, Los Angeles, care, deşi este un loc strălucitor, a fost marcat de multe tragedii. Se spune că stafiile lui Marilyn Monroe şi Montgomery Clift încă bântuie Hollywood Roosevelt Hotel, iar alte fantome "locuiesc" în Grauman's Chinese Theatre, dar şi pe semnul "Hollywood" care veghează cartierul cinematografiei. Există, de asemenea, un tur al celor mai celebre cazuri de crimă, fiind amintite, printre altele, Sharon Tate şi Janis Joplin.

În acelaşi top au mai fost incluse, în ordine, Salem, Massachusetts (procesul vrăjitoarelor din 1692), New Orleans, Louisiana (Mardi Gras, voodoo şi vampiri), Sleepy Hollow, New York (legenda călăreţului fără cap), Edinburgh, Scoţia (atacuri militare sângeroase, torturi şi execuţii), Praga, Cehia (fantome răutăcioase, un golem care ar proteja cartierul evreiesc, Castelul din Praga), Triunghiul Bermudelor (cele mai misterioase dispariţii - peste 50 de nave şi 20 de avioane), Paris, Franţa (catacombele, cimitirul Père Lachaise etc.).

Ultima poziţie a topului este ocupată de Moscova, Rusia, marcată de legende sumbre şi spirite vechi de sute de ani, cu o reţea de catacombe care include o cameră de tortură şi un pod care a fost locul unei sinucideri în masă.

HALLOWEEN . Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată de multe popoare din lumea occidentală şi nu numai. Halloween se sărbătoreşte în noaptea de 31 octombrie, precedând sărbătoarea creştină Ziua tuturor sfinţilor de pe 1 noiembrie. Obiceiuri specifice de Halloween sunt realizarea de dovleci sculptaţi, luminaţi cu ajutorul unor cu felinare, folosiţi la decorarea caselor şi grădinilor sau ca lanternă, dar şi costumarea în personaje desprinse din poveştile de groază. Copiii costumaţi astfel colidă din casă în casă şi sunt recompensaţi cu dulciuri pentru creativitate. Cele mai populare dulciuri pregătite pentru această sărbătoare sunt merele glazurate.

Horoscop: Costumaţia PERFECTĂ pentru fiecare zodie, de Halloween

Berbec:

Zodia ta îti spune clar: "Trebuie sa porti rosu!". Fie ca esti diavolita sexy, fie ca esti Scufita Rosie ai grija sa nu-ti lipseasca aceasta culoare. Daca nu ai idei vizavi de cum ar trebui sa arate tinuta ta, te poti inspira din garderoba artistei Lady Gaga. Sigur e pe placul tau!

Taur:

În cazul tau, zodia este mai cumintita si te sfatuieste sa porti ceva clasic. Un costum din latex negru sau un schelet desenat pe o pelerina neagra ar fi alegerile cele mai potrivite. Stilul lui Cher ti se potriveste foarte bine.

Gemeni:

Daca esti în zodia Gemeni a venit momentul tau. Acum poti sa uimesti pe toata lumea cu firea ta excentrica si jucausa. Daca la capitolul alegeri inspirate lista este lunga, astrologii te roaga un singur lucru; nu alege o tinuta în întregime neagra, o sa fie un esec. Angelina Jolie ti-ar putea fi sursa de inspiratie.

Rac:

La tine este clar. Zodia îti spune ca trebuie sa alegi un personaj celebru din cinematografie sau literatura. Gândeste-te bine si mergi cât poti de departe cu imaginatia. Sigur nu o sa dai gres. Meryl Streep si "Diavolul se îmbraca de la Prada".

Leu:

Trebuie sa iesi în evidenta, asta e clar, trebuie sa fii regele, asta îti sta scris în zodie. Bun, atunci n-ai decât sa-ti construiesti un costum complicat, cu mesaj, pe care numai un conducator ar merita sa-l poarte. Stilul lui Jennifer Lopez te-ar putea ajuta cu siguranta.

Fecioara:

Acest subiect nu-ti este foarte comod. Zodia ta te îndruma mereu catre ceva simplu, însa de data asta trebuie sa te autodepasesti. Mergi catre Amy Whinehouse sau, la polul opus, catre Maica Tereza.

Balanta:

Tu trebuie sa fii eleganta, asta e clar, si rafinata. Problema este ca zodia ta te face sa fii o persoana extrem de indecisa. Ca sa fie mai simplu, ar trebui sa te insipiri din stilul unei balante autentice, si anume Kim Kardashian.

Scorpion:

Cred ca pe tine, în aceasta situatie, zodia te ajuta cel mai mult. Tot ce trebuie sa faci este sa alegi o costumatie de vampirita sau de vrajitoare clasica si ai rezolvat problema. Katy Perry este o sursa buna de inspiratie.

Sagetator:

Aventura si curajul sunt cuvintele care-ti ghideaza existenta, asadar este obligatoriu sa te costumezi în pirat. Sau, de ce nu, un Robin Hood în varianta feminina ar fi foarte sexy.

Capricorn:

În cazul tau, solutia este simpla. Trebuie sa fii rock, trebuie sa fii rea, trebuie sa fii Morticia din Familia Addams. Daca vrei mai mult, poti încerca si un Marilyn Manson în varianta feminina.

Varsator:

Perfect, în sfârsit poti sa sochezi fara sa fii judecata pentru asta. Poti sa te îmbraci în extraterestru, te poti deghiza în vrajitoare, poti fi cât poti tu de originala. Lasa imaginatia sî mearga înaintea ratiunii si o sa fie perfect. Oprah Winfrey este exemplul cel mai bun pentru tine.

Pesti:

Tu trebuie sa fii sexy, trebuie sa fii glamour, trebuie sa fii în centru atentie. Ce zici de o un costum de asistenta medicala pe care, din greseala, ai varsat o calimara cu cerneala rosie?

Istoria HALLOWEEN -ului

An de an auzim despre Halloween şi ne distrăm la petreceri „de groază" sau ne costumăm îndrăzneţ. Dar ce ştim de fapt despre Halloween? Click! îţi spune istoria acestei sărbători „importate".

Cunoscută şi drept „All Hallows' Eve” (Ajunul Sărbătorii Tuturor Sfinţiilor, n.r.), Halloween-ul are loc în noaptea de 31 octombrie, cu o zi înainte de "All Hallows' Day" (Sărbătoarea Tuturor Sfiinţilor, n.r.), celebrată de creştinii catolici şi de protestanţi.

HALLOWEEN 2017. De astfel, sărbătoarea este la origini una creştină, iar oameni din diverse ţări merg la biserică şi aprind lumânări la morminte în seara de 31 octombrie. Dar sărbătoarea a devenit populară datorită unui alt obicei: oamenii se costumează în fel de fel de personaje, mai ales inspirați de filme horror celebre, se duc la petreceri, scobesc dolveci, merg în locuri bântuite şi se uită la filme horror.

Numele de „Halloween" provine din Scoția și este, de fapt, prescurtarea numelui sărbătorii creștine „All Hallows' Eve". Scoțienii spun „All Hallows' Even" ("even" înseamnă "seară" în dialectul lor, care poate fi pronunţat şi "een"), dar, în timp, denumirea lungă a acestei sărbători s-a transformat în „(All) Hallow(s) Eve(n)", apoi în HALLOWEEN 2017.

Este inspirată de o sărbătoare antică, celtică

De fapt, sărbătoarea „All Hallows' Eve” care a dat numele Halloween-ului își are originile într-o mai veche sărbătoare, de origine celtică, Samhain. Celţii, care au trăit în urmă cu 2.000 de ani în zona Irlandei şi în nordul Franţei, sărbătoreau Anul Nou la 1 noiembrie. Această zi marca finalul verii şi al recoltei. Atunci începea iarna, timpul anului asociat cu moartea.

Celţii credeau că în această noapte graniţele dintre lumea viilor şi morţilor dispar. Atunci, morţii se întorceau pe pământ. Pentru a comemora evenimentul, druzii, preoţii celţilor, făceau focuri uriaşe, iar oamenii aduceau ofrande zeilor. Celţii purtau costume, în general piei de animale.

În anul 835 d.Hr., Biserica Romano-Catolică a transformat ziua de 1 noiembrie într-o sărbătoare creştină, „All Hallows' Day" sau „Sărbătoarea Tuturor Sfiinţilor". La sfârşitul secolului al XII-lea, sărbătoarea era cunoscută și respectată în întreaga Europă. Creştinii făceau prăjituri, pe care le împărţeau celor săraci, mai ales copiilor. Oamenii se costumau pentru că tradiţia spunea că aşa nu vor fi recunoscuţi de spiritele rele care se întorc în lumea celor vii. Chiar și dovlecii sculptați își au originea în acele timpuri. Lanternele făcute din dovleci, cu fel de fel de chipuri cioplite în coajă, erau considerate a fi reprezentări ale sufletelor celor morţi.

Halloween-ul ajunge în America și apoi devine celebru în toată lumea

Halloween-ul a ajuns cu greu în coloniile britanice din America de Nord, mai ales pentru că protestanţii au refuzat să practice tradiţiile europene. Însă Lumea Nouă a fost cea care a dat lumii întregi Halloween-ul, aşa cum este el cunoscut azi.

În coloniile din sudul continentului nord-american, oamenii se adunau la petreceri publice, unde spuneau poveşti despre morţi, se păcăleau unii pe alţii, îşi ghiceau viitorul, dansau şi cântau, obiceiuri păstrate şi în ziua de azi.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, americanii au îmbrăţişat complet sărbătoarea: peste tot în America de Nord, oamenii se costumau şi mergeau din casă în casă, pentru a cere mâncare şi bani. Însă au eliminat mare parte a superstiţiilor şi credinţelor creştine: oamenii erau sfătuiţi să-şi îmbrace copiii în costume cât mai amuzante şi petreceriile erau mai importante decât obiceiurile bisericeşti.

De la jumătatea secolului al XX-lea, americanii au început să asocieze Halloween-ul cu o sărbătoare a copiilor, care ies costumaţi pe străzi pentru a cere dulciuri vecinilor. Astfel, Halloween-ul s-a transformat într-o sărbătoare comercială, care aduce doar în Statele Unite ale Americii peste şase miliarde de dolari comercianţilor.

Graţie tradiţiei nord-americane, Halloween-ul a ajuns în toate colţurile lumii: se sărbătorește nu doar în Europa şi America de Nord, ci și în America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Japonia şi Asia de Est.

Tradiţiile Halloween-ului modern

De Halloween, oricine merge la o petrecere îşi alege un costum. Originea costumului vine atât de la creştini, cât şi de la celţi. Din teama că vor fi recunoscuţi de spiritele celor morţi, oamenii se deghizau. De teama spiritelor rele, ei purtau măşti după apusul soarelui. Atfel, se credea că spiritele îi confundau cu alte fantome și îi lăsau în pace.

Copiii merg din casă în casă pentru a primi dulciuri. În Europa medievală, de Sărbătoarea Tuturor Sfiinţilor, creştini dădeau celor săraci mici prăjituri făcute special pentru această zi. În schimbul mâncării, persoanele nevoiaşe promiteau că se vor ruga pentru morţi. Cu timpul, copiii au început să meargă la vecini, care le dădeau bere, mâncare şi bani.

În mod tradiţional, de Halloween se servesc feluri preparate din dovleac, mere şi nuci. Asta pentru că, fiind o importantă sărbătoare religioasă, se recomandă postul.

Pentru că Halloween-ul s-a răspândit în întreaga lume, multe tradiţii diferă şi vechile obiceiuri creştine nu se mai ţin. Deşi în SUA şi Canada, de Halloween se organizează parade, iar festivităţile sunt de-a dreptul spectaculoase, în restul lumii, sărbătoarea e populară mai ales în rândul tinerilor, care organizează petreceri private şi merg în cluburi.

HALLOWEEN 2017. Majoritatea ţărilor din afara Europei au adoptat Halloween datorită influenţei culturii americane şi ţin mai mult de latura comercială a sărbătorii. De exemplu, în Hong Kong, nimeni nu iese pe străzi şi nu merge din vecin în vecin pentru a cere bomboane.

În România, Halloween-ul este sărbătorit în jurul mitului lui Dracula, deşi acesta este o invenţie tot a americanilor, iar noi avem o altă sărbătoare care cinsteşte morţii: Sâmbăta Morţilor.

Tradiţia şi obiceiurile din noaptea de 31 octombrie

Sculptarea dovleacului, acel de “jack-o’-lantern” (n.r., lanterna lui Jack), provine din obiceiul de Ziua Tuturor Sfinţilor de modelare a unor felinare din napi sau dovleci pentru luminarea sufletelor din purgatoriu. Napul era folosit tradiţional de Halloween în Irlanda şi Scoţia, dar imigranţii veniţi în America de Nord au folosit dovleacul. Tradiţia americană de sculptare a dovlecilor este atestată de la 1837 şi a fost asociată iniţial cu vremea recoltei, nefiind specifică Halloweenului decât spre sfârşitul secolului al XIX-lea.

HALLOWEEN 2017. Costumele de Halloween înfăţişează figuri supranaturale, monştri, schelete, fantome, vrăjitoare şi diavoli. De-a lungul timpului, printre costumele folosite apăreau şi cele ale unor personaje fictive, celebrităţi la ordinea zilei şi arhietipuri generice, cum ar fi prinţesele sau luptătorii ninja.

Imaginile specifice Halloweenului provin din obiceiurile naţionale, operele literare de ficţiune gotică şi horror sau din filmele horror clasice, precum Frankenstein şi Mumia. Elemente ale toamnei, cum ar fi dovlecii, cocenii de porumb şi sperietorile de ciori sunt şi ele omniprezente în casele tuturor celor care celebrează Halloweenul.

Printre alte imagini de Halloween se numără temele morţii, răului şi ocultului, sau monştrii legendari.

Culorile tradiţionale ale sărbătorii sunt negru şi portocaliu.

Chiar dacă nu este considerată o sărbătoare tradiţională, cu entuziasm şi mult zel este foarte populară în rândul copiilor din Germania şi Mexic. Aceştia aşteaptă 31 octombrie întreg anul pentru a strânge dulciuri şi pentru a se îmbrăca în costumele special create.

De Halloween sau "Mischef Night" în unele părţi ale Regatului Unit oamenii obişnuiesc să îşi scoată uşile din balamale. Legenda spune că pentru a fi feriţi de spiritele rele uşa ar trebui aruncată într-un iaz.

Legenda felinarului – dovleac

Legată de Halloween este şi legenda felinarului-dovleac. Povestea spune că un anume Jack îi face o farsă Satanei. Jack l-a convins pe diavol să se urce într-un copac, scrijelind o cruce pe trunchi pentru a-l împiedica pe drac să coboare.

Însă, când a murit, Jack nu a fost primit nici în Rai, din cauza păcatelor lui, nici în iad, pentru că l-a supărat de diavol. Totuşi, pentru a nu-l lăsa spirit rătăcitor între lumi, dracul i-a dat lui Jack un tăciune aprins care să-i lumineze calea, iar omul l-a aşezat într-un nap scobit, înlocuit astăzi cu dovleacul, care este de fapt "Felinarul lui Jack".

De-a lungul timpului, Halloweenul s-a transformat într-un adevărat festival rentabil şi a fost pentru mulţi scenarişti un subiect numai bun de film.