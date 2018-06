HALEP - STEPHENS, FINALA ROLAND GARROS // Halep a avut o singură rugăminte înaintea finalei

Halep

HALEP - STEPHENS, FINALA ROLAND GARROS // Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) joacă sâmbătă, 9 iunie, la ora 16:00, finala Roland Garros de la Paris. Adversara este americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 10 WTA. Partida va fi LIVE pe realitatea.net.

HALEP - STEPHENS, FINALA ROLAND GARROS // Simona Halep a avut o singură cerință înaintea finalei de mâine. Sportiva noastră i-a rugat pe jurnaliștii străini prezenți la Paris să nu îi mai reamintească faptul că nu a câștigat niciun trofeu de Grand Slam până în acest moment. Apoi a vorbit deschis despre ceea ce o așteaptă în duelul cu Sloane Stephens.

"Simt că am muncit bine, că am făcut ceea ce a trebuit, sunt la un nivel ridicat și mă bucur că sunt și sănătoasă, nu am niciun fel de problemă. Vom vedea ce se va întâmpla, e bine să fiu din nou într-o finală de Mare Șlem, este chiar nemaipomenit”, a spus Simona Halep, conform gsp.

Liderul mondial știe că până la trofeu mai e un pas și că va fi o încercare dificilă. "Sloane are un joc puternic, am jucat de multe ori împotriva ei, va fi un meci greu pentru că este o finală de Mare Șlem. O să încerc să mă concentrez pe jocul meu, cum am făcut la acest turneu în fiecare meci. Va trebui să rămân calmă pe tot parcursul meciului pentru că este o provocare imensă și o șansă mare. Vreau să fiu bucuroasă după meci, să simt că am dat tot!".

HALEP - STEPHENS, FINALA ROLAND GARROS // Mai mult, sportiva noastră a subliniat că acum e mai relaxată decât în trecut. “Nu o să mâ gândesc la importanţa finalei, e o oportunitate mare. Am pierdut trei finale până acum și nimeni nu a murit, dar acum cred că sunt mai experimentată”, a adăugat Simona.

Sloane Stephens a vorbit și ea despre întâlnirea de sâmbătă. "Nu cred că am un avantaj pentru că am câștigat deja un trofeu de Mare Șlem. Simona are alte turnee, nu degeaba e numărul unu mondial. Trebuie să ieșim amândouă și să concurăm pentru cupă, una dintre noi o va câștiga, alta o va pierde", a zis americanca, potrivit gsp.