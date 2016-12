Guvernul Sevil Shhaideh, la bursa zvonurilor. LISTA MINIŞTRILOR

Liviu Dragnea a nominalizat-o pe Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier. Deja circulă o listă de candidaţi pentru funcţiile de miniştri. Sunt mai multe variante luate în calcul de către social-democraţi.

BURSA ZVONURILOR. MINIŞTRII LUI SHHAIDEH:



Prim-ministru: Sevil Shhaideh

Ministerul Comunicaţiilor: Sorin Grindeanu

Ministerul Transporturilor: Mihai Fifor

Ministerul Tineretului şi Sporturilor: Gabriel Petrea

Ministerul Educaţiei: Sorin Cîmpeanu

Ministerul Energiei: Andrei Gerea

Ministerul Economiei: Mihai Tudose

Ministerul Mediului: Daniel Constatin/ Graţiela Gavrilescu

Ministerul Apărării: Georgian Pop

Ministerul de Externe: Dan Dungaciu

Ministerul Fondurilor Europene: Ana Birchall

Ministerul Finanţelor: Cristian Socol

Ministerul Sănătăţii: Florian Popa

Sursa: Realitatea TV

Sevil Shhaideh este propunerea de premier a PSD. Anunțul a fost făcut de Liviu Dragnea, miercuri, după consultările de la Cotroceni.

"PSD a câştigat alegerile şi, conform cutumelor, eu aveam dreptul legitim să solicit funcţia de premier. Am ţinut cont de două lucruri, de afirmaţiile preşedintelui României şi de o lege în vigoare. Pentru mine, legea nu e o chestiune secundară. (...)" A trebuit să ţin cont de dorinţa de a face o propunere de premier care să-mi dea garanţia că nu merge acolo pentru a construi un proiect personal, ci garanţia că ştie, că are capacitate de muncă, un om în care să am încredere totală. Aşa cum am spus în toată campania şi după alegeri, nu promovez niciun conflict inutil. Am venit cu o soluţie care sper să fie acceptată, aşa încât să putem forma rapid un guvern. Propunerea e o persoană pe care o cunoaşteti - Sevil Shhaideh", a declarat, miercuri, Liviu Dragnea.

"Dacă această propunere va fi refuzată, atunci vom înţelege că nu s-ar dori ca cei care au câştigat alegerile şi au majoritate să facă Guvernul", a mai spus Dragnea.