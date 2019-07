Guvernul ar putea modifica Codul Administrativ, adoptat, dar nepublicat în MO

Ședință de Guvern cu surprize. Potrivit unor surse, Executivul ar relua astăzi discuțiile pe Codul Administrativ, adoptat prin ordonanță de urgență încă de săptămâna trecută, dar nepublicat în Monitorul Oficial.

Guvernul vrea să modifice Ordonanța de Urgență privind controversatul Cod Administrativ, adoptată, dar nepublicată în Monitorul Oficial, potrivit unor surse citate de Realitatea TV.

Ordonanța ar putea fi rediscutată în ședința de guvern de miercuri, și asta în contextul în care Consiliul Legislativ a trimis mai multe observații care ar trebui încorporate în textul acesteia.

Discuții pe tema formei Codului Administrativ au avut loc și marți, între Viorica Dăncilă și liderul UDMR Kelemen Hunor.

Concret, Kelemen Hunor, i-a cerut Vioricăi Dăncilă revenirea la varianta Codului Administrativ votată în Parlament, susţinând că legea adoptată de Guvern conţine foarte multe schimbări, inclusiv legate de folosirea limbii materne în administraţia locală, relatează Agerpres.

"Am cerut, dacă se poate, să fie discutat textul, din nou, fiindcă nu a apărut în Monitorul Oficial şi până când Parlamentul lucrează este posibil să fie introdus pe ordinea de zi a şedinţei următoare (...) Şi, dacă se poate, o revenire la forma din Parlament, fiindcă acolo au existat dezbateri şi Curtea Constituţională a luat o decizie legată doar de formă, de bicameralism şi nu a analizat fondul textului. Problemele de neconstituţionalitate erau legate de bicameralism, de formă, de procedură, nici de fond", a declarat Kelemen Hunor, pentru AGERPRES.

Legat de folosirea limbii materne în administraţie, liderul Uniunii i-a spus premierului Viorica Dăncilă că drepturile câştigate nu pot fi retrase sau anulate.

"I-am spus că drepturile câştigate, e un principiu, rămân drepturi câştigate, nu se anulează, nu se atinge de drepturile câştigate. Şi acolo scrie că în funcţie de datele statistice, de recensământ, drepturile câştigate vor fi retrase dacă se schimbă procentul în interiorul unei unităţi administrative", a explicat Kelemen.

Acesta i-a mai atras atenţia premierului că nu este corect că interesul public naţional este prioritar în faţa interesului local, solicitând modificarea articolului respectiv.

"Am spus că nu este corect şi ar trebui să se gândească la modificarea acelui articol unde scrie că interesul public naţional tot timpul este prioritar faţă de interesul public local. Asta înseamnă că orice guvern va încăleca administraţia locală şi administraţia locală permanent va fi sub presiunea autorităţilor centrale, ceea ce nu este ok", a arătat Kelemen.

O altă modificare care apare în Codul Administrativ votat de Guvern este legată de faptul că funcţionarii publici pot avea funcţii de conducere în partidele politice, preşedintele UDMR punctând faptul că acest lucru este contraproductiv.

"Este absolut contraproductiv să ieşi acum cu o astfel de modificare, că asta înseamnă că într-adevăr toate funcţiile publice, la un moment dat, pot fi puse sub semnul întrebării", a mai precizat liderul Uniunii.

Kelemen a adăugat că a dorit să îi atragă atenţia premierului şi să argumenteze de ce este bine să se meargă pe varianta votată în Parlament, unde a fost o dezbatere lungă, de câteva luni, inclusiv în comisiile de specialitate şi cu toţi factorii implicaţi.

"Nu mi-a zis nici da, nici ba, mi-a zis că va discuta cu miniştrii şi va lua o decizie ulterioară", a mai spus preşedintele UDMR.