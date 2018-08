Gușă: Dragnea vrea să inițieze un mecanism al fricii. Nu a înfricoșat pe nimeni, ne-a enervat

Cozmin Gușă

Liviu Dragnea și-a dorit să pună în funcțiune ieri un mecanism al fricii, pornind de groaza lui de închisoare, dar nu a reușit decât să-i enerveze pe români, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă spune că puterea și Jandarmeria nu au nicio scuză pentru felul în care au acționat și au creat provocatori în mulțime, ca să aibă un un pretext să-i bată pe oamenii pașnici din piață.

"Îi dau o veste proastă lui Liviu Dragnea: cel puțin eu, și ca mine sunt mulți, nu ne-am înfricoșat, abia acum ne-am enervat", a declarat consultantul politic într-o intervenție telefonică la Realitatea TV. Gușă anunță că va ieși în stradă de acum înainte.

Redăm mai jos intervenția telefonică a lui Cozmin Gușă după mitingul diasporei și intervenția exagerată a jandarmeriei:

"Să ne calmăm cu speranța asta că mai există vreun stat în România sau vreo organizare. Pentru că genul ăsta de întrebări dacă va plăti cineva sau va răspunde cineva ar înseamna să trăim într-o țară cu drepturi, obligații, cu respect pentru cetățeni, cu oameni alfabetizați, nu cu analfabeți sau sfertodocți care conduc guvernarea și trimit niște gorile în stradă, oameni operați pe creier, marea majoritate dintre ei.

Nu trebuie să ne întreb prea mult în acest moment despre consecințe și cauze, aici trebuie să facem poza momentului. Un băiat foarte fricos, acest Liviuț Dragnea, ca orice băiat fricos dorește să terorizeze atunci când are posibilitatea, a pus în funcțiune acest mecanism de teroare la nivelul instituțiilor statului pe care le poate coordona - de la Poliție și Jandarmerie, până la țoapele alea ministrese pe care le are pe lângă el și pe care mereu le verifică ca nu cumva să-l trădeze. El și-a dorit să pună în funcțiune ieri un mecanism al fricii. Pe frica asta a lui indusă, pe care nu o recunoaște, pe groaza lui de pușcărie, el a zis: "Ei, acum ori niciodată, hai sa comand violența, maimuțele se vor executa și oamenii din stradă vor fi înfricoșați".

Ei, îi dau o veste proastă lui Liviu Dragnea: cel puțin eu, și ca mine sunt mulți, nu ne-am înfricoșat, abia acum ne-am enervat. Acest băiețel din Teleorman, băiețel de milițian din Grația, crede că reușește să sperie pe cineva. Nu ne-am speriat. Cred că la fel ca mine cei din piață, foarte mulți și cei care au privit la televizor s-au enervat. Și cred că această enervare sper să aibă un efect pozitiv. În cazul meu,spun clar: din acest moment particip și eu la mitinguri, o să ies în stradă, cu cine mai vrea să vină, cu copiii mei, cu apropiații mei, cu colegii de la Realitatea care vor să vină, cu colegii din judo, cu prieteni care înțeleg că atitudini de tip miciman cum are Dragnea și ai săi, este nevoie de o atitudine pe măsură, dar în stradă. Eu voi ieși în stradă, la mitinguri.

O să mai fac ceva, și asta e foarte important. O să vorbesc cu avocații noștri de la Realitatea să îmi explice dacă eu stau liniștit pe trotuar sau protestez pașnic, un jandarm vine și mă lovește fără motiv, cum funcționează legitima apărare, cum pot să mă apăr dacă statul nu mă apără? Dacă eu stau și protesez, vreau să aflu dacă este legitimă apărare în cazul în care ripostez. Dacă este legitimă apărare, atunci o să ripostez. Și ca mine mai mulți. Dacă eu nu încalc legea, plătesc taxe, eu și angajații noștri, taxe din care acești băieți de la Jandarmerie sunt plătitți, din care Liviu Dragnea este plătit, pentru că ei nu creează plus valoare, ci sunt plătiți din banii mei și ai altora... situația a ajuns în acest fel necontrolabil. Cine se așteaptă la demisii sau scuze din partea Jandarmeriei nu le vor primi.

Nu au nicio scuză pentru felul în care au acționat și au creat provocatori în mulțime, ca să spună că oamenii din piață au provocat și să aibă un pretext să-i bată. Nu va fi nicio demisie, nicio scuză ci vom vedea un scenariu elucrubant demn de statul paralel din care face parte și Liviu Dragnea.

Omul ăsta are multe complexe, din punctul meu de vedere, având ceva experiență și analizând și diverse cazuri pe care le-am mai întâlnit, el se comportă ca un bărbat cu o puță mică. Erau în copilărie fel de fel de prieteni care aveau această problemă și faceau acte de violență asupra unora mai slabi sau mai mici ca să-și demonstreze că sunt bărbați. Ei, la fel e și Dragnea ăsta puță mică, se comportă la fel, crede că sperie pe cineva. Eu abia acum m-am enervat pe aberația care s-a întâmplat în țara mea, pe care nu am vrut să o părăsesc, pentru că e țara mea.

Eu de mult m-am gândit la băiatul ăsta. Era o scenă celebră cu actuala viceprim Birchal care făcea sex oral într-o mașină. A tot circulat prin campania din 2008-2009, făcea sex oral cu un tip din PSD nu era Geoană, lumea a zis că e Dragnea, se pare că o fi fost el. Într-adevăr avea avea puță mică ăla din mașină, că țin minte filmarea. Avea probleme și cu ceea ce trebuia să se întâmple. Îmi pare rău că vorbesc așa, dar trebuie să înțelegem cu cine stăm de vorbă și cine conduce majoritatea parlamentară. Sunt reflexele astea ciudate ale unui om ieșit din grila de comportament normal pe care le are, un psiho-sociolog ne poate explica. Să aflăm ce poate sta la baza acestui comportament atât de anormal ca al lui Liviu Dragnea. Ce anume, ce l-a chinuit în copilărie?

De frică sau de plecat în altă parte, nu. Să plece ei, noi nu vom pleca. Nu a înfricoșat pe nimeni, pe cei ca mine ne-a enervat și această enervare se va vedea. Pentru că eu sunt un cetățean român corect, plătitor de taxe, care iubește această țară, e drept că nu mai îmi plac toți românii, îmi place doar o parte dintre români, cu alții nu m-aș întâlni, de exemplu cu cei care au fost la mitingul PSD. Să vedem dacă această violența semănată de Dragnea va semăna violență, un alt fel de mobilizare din partea unora care ar avea datoria să se responsabilizeze.

Voi vă închipuiți cu câtă lume a stat Dragnea la masă în perioada asta, pe câți i-a lingușit, i-a pupat în fund numai ca să ajungă în poziția asta? Și ăia se bucurau în loc să îi vadă problemele, asta este ceva groaznic.

Am citit zilele trecute întâmplător pe niște foi de hârtie mesaje între Florian Coldea și Dragnea, mai vechi, mi le-a dat un prieten, nu știu cum a făcut rost de ele. Ei acolo să vedeți discuții între șeful formal al statului paralel de mai demult și cel care deservea statul paralel, bărbieritorul de porci, Liviu Dragnea, e o încântare. Am citit 1% din ce exista acolo dar mi-a confirmat toate presupozițiile despre colaborarea dintre cei doi. Aceste complexe vin din complicitatea lui cu acei oameni și din iresponsabilitatea acelor oameni, cum a fost președintele României, Traian Băsescu, de a trata statul atât de ușor. Ei au crezut că s-au dus la plimbare când au condus statul român sau la devalizat de bugete, apropo de camarila din jurul lui Băsescu și de banii acumulați de foștii șefi din SRI sau alte servicii secrete.. Nu au servit statul român, nu i-a interesat și uite unde am ajuns".