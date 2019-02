Gripa face noi victime: 93 de decese. Cazurile de infecții respiratorii, creștere alarmantă

Gripa a ucis 93 de români, arată ultimele date ale Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Ultimele persoane care au murit de gripă sunt doi bărbaţi din Călăriși şi Constanța, cu virus gripal de tip A confirmat.

Ultimele decese cauzate de gripă:

Barbat in varsta de 37 de ani, din jud. Calarasi, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.

Barbat in varsta de 64 de ani, din jud.Constanta, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.

În saptamana 28.01.2019 – 03.02.2019, activitatea gripala a avut un trend crescator, a evoluat cu intensitate inalta, cu extindere nationala.

Morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, iari rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate s-a mentinut la peste 60%.

Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrat la nivel national a fost de 145622, cu 34.5% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (108240) si cu 8.5% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (134201).

S-au inregistrat la nivel national 3455 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii

Au fost inregistrate 80 de cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 10 mai putine fata de saptamana anterioara si cu 47 mai multe fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.

De la inceputul sezonului 2018-2019 au fost inregistrate 91 decese confirmate cu virus gripal, din care 70 tip A, subtip (H1)pdm09, 11 tip A, subtip H3 si 10 tip A, nesubtipat/in curs de subtipare, fata de 17 in sezonul precedent, in perioada similara, din care 11 cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09 si 6 cu virus gripal tip B.

Recomandari pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;

- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;

- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);

- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;

- Evitarea aglomeratiilor;

- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;

- Continuarea vaccinarii antigripale;

- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

Recomandări pentru spitale:

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;

- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);

- Triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;

- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;

- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;

- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;

- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;

- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);

- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;

- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;

- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;

- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor;