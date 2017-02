Gorghiu: Dragnea pozează iar in victimă politică, dar ține cu dinții de ordonanța care îl albeşte

Alina Gorghiu a reacţionat, pe Facebook, în urma declaraţiilor lui Liviu Dragnea: "Sfidarea are chipul lui Dragnea!"

"Dragnea pozează iar in victimă politică, dar ține cu dinții de ordonanța care il albeste!

Sfidarea are chipul lui Dragnea! Ei, de la PSD, nu înțeleg ca statul de drept inseamnă că orice om are puterea, dacă are legea de partea lui! Psd crede că, dacă a câștigat alegerile, poate face orice...că asta tot repetă!!!

Dar știți ce? E un om disperat, cu spatele la perete, care dă in popor, în procurori, în presă, în justiție, în SRI, în președintele statului, în opoziție.

Cei de la psd si televiziunile lor ne explică ce trebuie sa credem: că cei 400.000 care au ieșit în stradă au fost manipulați! Așa încearcă să se disculpe. Ei sunt curați, normali, ordonanțele sunt firești, dar au fost niște instigatori care au scos oamenii in stradă...

Mă gândeam că azi PSD va găsi țapul ispășitor în guvern și vor face ceva schimbări. Dar de unde?! Merg inainte, spre perete, cu pedala de accelerație la podea!

PSD nici azi, dupa zeci de ani nu s-a spălat de eticheta de "organizator al mineriadelor" De eticheta "partidul care l-a albit pe Dragnea" va scapă si mai greu. Însă plătim noi toți!", scrie Gorghiu.