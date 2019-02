Ghiță anunță că a depus probe "extrem de grave" contra Laurei Codruța Kovesi

Sebastian Ghiță susține că probele din dosarul în care fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi are calitate de suspect conține ”lucruri mult mai grave decât vă închipuiți”. Într-o intervenție la un post TV, fostul deputat PSD a afirmat că el însuși a depus la dosar fotografii, o înregistrare video și a indicat 10 martori în favoarea sa.

Într-o intervenție telefonică la România TV, Ghiță a detaliat ce probe a depus în dosar.

Sunt multe alte probe decât se știu în spațiul public în România”, a afirmat Ghiță.

”Sunt chestiuni grave în dosar, nu e deasupra legii. Sunt multe probe și lucruri mult mai grave decât vă închipuiți. Am depus toate probele pe care le aveam. Am spus tot ce știam despre Kovesi. Confirm audierea, dar vreau să spun că o să fac tot efortul să nu dezvălui nimic din ancheta doamnei procuror. Da, am depus proba video cu doamna Kovesi la mine în cramă. Doamna Kovesi are o problemă, nu sunt de acord că trebuie să își dovedească nevinovăția. Eu nu o acuz, nici nu vreau să îi fac rău. Eu am încercat să spun niște lucrui. Eu nu sunt acuzatorul, ea greșește când mă acuză. Ea trebuia să respecte justiția și oamenii. Trebuia să spună ce a făcut cu adjunctul său, cum a fost cu avionul cu Nicolae Popa. Ea poate să spună lucrurile, iar procurorii vor decide dacă îi fac dosar penal și dacă o trimit în fața judecătorilor.

Am depus mai multe imagini, inclusiv cea pe care i-am arătat-o lui Ion Cristoiu. Ea (Laura Codruța Kovesi - N.R) a încercat să îmi închidă gura pentru că știam ce a făcut în tinerețe. Ea mi-a făcut dosare cu probe false, toate au denunțători falși. Mi-am dat seama că a încercat să mă închidă pentru că știam două lucruri: cea cu cucuveaua mov și cu avionul din Jakarta. Asta am spus la audieri. doamna procuror știe și mai multe lucruri decât știu eu că s-a întâmplat." a declarat Ghiță.

”Doamna Kovesi va fugi din țară. Sper să ceară azil politic în Serbia. Dacă nu prinde postul (n.r. de procuror-șef al Parchetului European), are o mare problemă în România”, a mai afirmat fostul deputat.