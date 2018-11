Gabriela Firea merge la Madrid: "Ei au reușit în câțiva ani să rezolve problemele de trafic"

Gabriela Firea

Gabriela Firea va efectua, incepand cu 5 noiembrie, o vizita oficiala la Madrid, a informat un comunicat PMB remis realitatea.net.

Gabriela Firea, primarul Capitalei, si Manuela Carmena Castrillo, primarul orasului Madrid, vor semna un Memorandum de cooperare intre cele doua orase in domeniile: dezvoltare durabila, infrastructura, educatie, cultura si turism.

Primarul General, Gabriela Firea, a explicat în comunicatul remis realitatea.net: "Un oras cu aproape 4 milioane de locuitori, asa cum este Madridul, care a reusit in doar cativa ani sa rezolve, printr-o strategie clara, problemele de trafic si sa implementeze cu succes proiecte de tip smart city, reprezinta un model administrativ pentru capitala Romaniei. Imi doresc sa punem bazele unei colaborari pe termen lung, beneficiind de expertiza specialistilor madrileni, nu numai in ceea ce priveste problema traficului, ci si in alte domenii precum educatie, urbanism sau cultura".

"Gabriela Firea va avea, de asemenea, o serie de intrevederi cu experti din cadrul Primariei orasului Madrid pe probleme de smart city si infrastructura, precum si cu reprezentantii unor companii de urbanism cu care va aborda subiecte precum planificarea urbana – modele de guvernanta urbana.

In cadrul aceleiasi vizite, Primarul General va participa si la deschiderea Forumului Mondial privind violenta urbana si educatia pentru convietuire si pace si se va intalni cu presedintele Comunitatii Madrid, Ángel Garrido", se mai precizează în comunicat.