Furtunile au făcut ravagii din nou. Case distruse de ape

Viitura in Alba

Prognozele meteorologilor s-au adeverit. Au fost din nou furtuni violente în multe zone din țară. Zeci de străzi și de gospodării au fost inundate. Iar în vest, grindina de dimensiunea unui ou a făcut ravagii.

Furtunile au făcut din nou prădat în țară aseară. Zeci de străzi și gospodării au fost inundate atât în zona de nord-est a țării, cât și în vest. În mai multe localități a căzut grindină de mărimea unui ou. A fost cod roșu în Timiș, Arad și Bacău. De altfel, toată țara este și astăzi vizată de fenomene extreme.

O casă a fost distrusă şi alte 25 au fost avariate, iar zeci de anexe şi grădini au fost inundate în satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, în urma unei viituri produse în timpul nopţii de duminică spre luni pe pârâul Valea Rece, locuitorii din zonă primind un mesaj de avertizare RO-Alert de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita.

Case și poduri distruse, în urma ploii de noaptea trecută în Harghita, scrie Realitatea de Harghita. În urma fenomenelor meteorologice periculoase din 23.06 au fost următoarele efecte: Sândominic – 2 case și 90 curți inundate; com. Lunca de Jos(Valea Rece): 25 case avariate, 1 casă distrusă, 50 anexe gospodărești avariate, 100 grădini afectate, 1 pod pe D.J.127A distrus; D.J.127A avariat pe cca. 300m. A mai fost avariat D.J.127B, dar acesta era impracticabil și înainte.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, în urma fenomenelor meteorologice periculoase din comuna Lunca de Jos, satul Valea Rece, o casă a fost distrusă, 25 case au fost avariate, iar 50 de anexe gospodăreşti şi 100 de grădini au fost afectate de viitură.

De asemenea, un pod de pe DJ 127A a fost distrus, iar drumul a fost avariat pe circa 300 de metri, fiind afectat şi DJ 127B, dar acesta era impracticabil şi înainte.

Sursa citată a precizat că, duminică seara, s-a trimis mesaj de avertizare RO-Alert pentru Cod roşu de viituri şi inundaţii pe zona Valea Rece, valabil până luni dimineaţă, la ora 6,00.

O viitură a afectat şi satul Sândominic, unde au fost inundate două case şi 90 de curţi, conform Agerpres.

Judeţul Harghita se află sub o avertizare de cod portocaliu de inundaţii, fiind prognozate ploi torenţiale care pot duce la scurgeri importante de pe versanţi, torenţi, viituri rapide pe râurile mici şi creşteri importante de debite pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale.

O ploaie torențială, de aproximativ o oră, a fost de ajuns să inunde municipiul Botoșani. În unele zone a plouat atât de mult încât nivelul apei de pe străzi ajungea până la jumătatea autoturismelor.

Puțini au fost cei care s-au încumetat să plece cu mașina pe o astfel de vreme. Iar cei care s-au urcat la volan au rămas blocați și au fost nevoiți să coboare și să-și împingă autoturismele.



Aproape imposibil le-a fost oamenilor să folosească și mijloacele de transport în comun pentru că, în unele zone, apa trecea de borduri și a inundat stațiile de tramvai. Imagini Realitatea de Botosani:

Situație disperată și pentru locuitorii comunei Măgura din județul Bacău. Și acolo a plouat puternic, iar suvoaiele de apă au inundat curțile oamenilor și străzile din localitate.

Bucăți imense de grindină au căzut, ieri după-amiază, în comuna Chevereșu Mare, din Timiș. La nivelul județului a fost emis cod roșu iar localnicii au fost avertizați prin mesaje RO-Alert.

Tot în Timiș, la Pietroasa, s-a format un adevărat covor de grindină de aproximativ 10 centimetri.

În Craiova, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci și a smuls acoperișuri. Câteva au căzut pe niște mașini, pe care le-au avariat.

Sudul tarii a fost sub cod rosu de vant ieri noapte, intre orele 22:40 si 23:15. In acest interval, vijelia a facut ravagii in Dolj. Bucati uriase din acoperisurile a doua blocuri din Craiova au fost luate pe sus de viscol si au fost azvarlite la pământ.

În urma căderii, mai multe balcoane și geamuri s-au spart, în timp ce un microbuz și câteva mașini aflate în parcare au fost avariate.

Sute de cioburi împrăștiate, bucăți de tablă și lemne au blocat străzile, fapt care ar fi putut cauza o tragedie. După miezul nopții, pompierii din Craiova au intervenit pentru degajarea acoperișului.

Mai multe persoane au fost salvate sau evacuate, începând de duminică seara, în urma manifestărilor hidro-meteorologice în judeţul Mehedinţi, care s-a aflat, timp de câteva ore, sub avertizare de cod roşu şi portocaliu, la dispeceratul ISU Drobeta fiind înregistrate, doar în prima parte a nopţii, peste 60 de apeluri.

"În comuna Prunişor, salvatorii au intervenit atât în localitatea Ghelmegioaia, unde 12 persoane au fost evacuate din locuinţe, alte şase fiind salvate din trei autoturisme surprinse de viitură, cât şi în localitatea Prunişor, unde trei persoane au fost evacuate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Prunişor, cărora li s-a asigurat cazarea. Alte şase persoane au fost salvate de pompierii mehedinţeni, două aflate în localitatea Ştefan Odobleja şi patru în localitatea Husnicioara, acestea din urmă fiind surprinse de viitură în zona minei", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU "Drobeta" Mehedinţi, Elena Tîrcă.

Efecte s-au înregistrat şi în localităţile Pătulele şi Ciochiuţa, unde autorităţile locale au intervenit pentru evacuarea a două, respectiv opt persoane, cărora li s-a asigurat cazare, deoarece locuinţele acestora au fost afectate. Alte două gospodării au fost inundate în localitatea Scăpău. În comuna Căzăneşti, satul Păltinişu, trei podeţe au fost luate de ape, DJ 671A, sectorul Ilov - DN 6, fiind temporar blocat, traficul fiind reluat luni dimineaţa.