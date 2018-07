Fructul pe care toţi fumătorii trebuie să-l consume

Kiwi este un fruct exotic care contine o importanta cantitate de vitamica C. Beneficiile sale nu se opresc aici. Acest fruct este foarte bun pentru fumatori, imbunatateste tranzitul intestinal si este aliatul tau in lupta cu kilogramele.

Iata care sunt beneficiile consumului de kiwi:



1. Kiwi are un continut ridicat de vitamina C



Kiwi este unul dintre fructele cu cel mai ridicat continut de vitamina C, mai mare decat portocala. Un fruct de 110-120 g este suficient pentru a satisface necasarul zilnic de vitamina C al unui adult. O adevarata mina de aur, mai ales daca esti fumator, deci susceptibil sa ai o carenta de vitamina C.



2. Kiwi te protejeaza de gripa



Un studiu italian a demonstrat ca la copiii care au mancat kiwi au aparut mai putine probleme respiratorii si le-a curs nasul mai putin decat celor care nu au mancat. Binefacerile consumului de kiwi in domeniul ORL se explica prin bogatia in vitamina C.



3. Kiwi imbunatateste tranzitul intestinal



Kiwi contine o cantitate mare de fibre ce favorizeaza tranzitul intestinal. Doua fructe furnizeaza mai mult de 5 grame de fibre, adica in jur de 15% din doza zilnica recomandata. Acest lucru te va ajuta sa combati o constipatie usoara, in paralel cu consumul altor fibre (fructe si legume, cereale, leguminoase).



