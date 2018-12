Florin Iordache, replică dură pentru Iohannis: "Nu cunoaște legea"

Florin Iordache, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, a comentat la Realitatea TV scandalul politic iscat pe marginea prelungirii, de către Klaus Iohannis, a mandatului generalului Nicolae Ciucă în funcţia de şef al Statului Major al Armatei, fără a exista o propunere din partea MApN. Klaus Iohannis acuză o întârziere intenţionată în publicarea în Monitorul Oficial a decretului.

"Dar nu este o intarziere. Asteptam ora 12 si cu siguranta va fi publicat. Nu a dorit si nu doreste nimeni blocarea, asa cum a aparut in spatiul public. Exista o ordine. Decretul, din cate stiu eu, a ajuns la Secretariatul General ieri dupa amiaza, a fost transmis catre Monitorul Oficial, care, fara indoiala, va publica si acest decret. Monitorul Oficial este sub autoritatea Secretariatului General, nu sub autoritatea presedintelui Camerei Deputatilor.

Deci, nu conducerea Camerei Deputatilor are posiblitatea de a selecta. Exista, potrivit legii, aceasta posibilitate de selectie, sa publicam sau sa nu publicam.

Lumea se agita degeaba, pentru ca exista o anumita ordine", a spus Florin Iordache la Realitatea TV.

Întrebat cum priveste avertismentul venit din partea presedintelui Klaus Iohannis, prin care acesta spunea ca impiedicarea acestui act are consecinte grave si atrage raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate, Florin Iordache a replicat prompt: "Necunoasterea legii, doamna. Necunoasterea legii inseamna ca cei care au emis acest decret nu stiu ca nu se poate sau nu exista o persoana care poate bloca la Monitor sau la Secretariatul General al Camerei publicarea unui act normativ, adica un decret, o lege si asa mai departe. Daca acest decret a fost emis cu nerespectarea legii, si asta este opinia mea, ca s-a emis cu nerespectarea legii, sunt alte cai legale de a demonstra asta. Deci nu se impiedica publicarea".

Klaus Iohannis acuză o întârziere intenţionată în publicarea în Monitorul Oficial a decretului prin care a prelungit cu un an mandatul şefului Armatei. ”Publicarea decretelor, acte prevăzute de Constituţie, nu poate fi blocată sau cenzurată de instituţiile cu atribuţii în această procedură. Preşedintele României atenţionează că întârzierea publicării în Monitorul Oficial al României a Decretului nr. 1331/2018 şi, implicit, împiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecinţe şi atrage răspunderea juridică a tuturor persoanelor implicate”, a informat un comunicat al Administrației Prezidențiale.