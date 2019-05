EXIT POLL EUROPARLAMENTARE 2019. REZULTATE vot LIVE la REALITATEA TV - realitatea.net la ora 21

Alegeri europarlamentare 2019

EXIT POLL - REZULTATE EUROPARLAMENTARE 2019. Realitatea TV și realitatea.net vor prezenta la ora 21 rezultatele exit poll-ului realizat de Curs și Avangarde pentru alegerile europarlamentare. Centrul de sociologie Urbană și regională, CURS, și Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde sunt sigurii operatori acreditați de Biroul Electoral Central pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru Parlamentul European.

EXIT POLL - REZULTATE EUROPARLAMENTARE 2019. Sondajul va fi efectuat la nivel național, iar datele vor fi prezentate imediat după încheierea votului. Alte sondajele de opinie sunt interzise de Biroul Electoral Central.

Peste 18 milioane de români cu drept de vot sunt chemați la urne, astăzi, 26 mai 2019, pentru a-și alege reprezentanții, în următorii 5 ani, în Parlamentul European. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00. În premieră, anul acesta, Biroul Electoral Central va prezenta, în timp real, prezența la vot.

EXIT POLL - REZULTATE EUROPARLAMENTARE 2019. Ziua referendumului pe justiție. Dacă nu știai, pe 26 mai 2019 vor fi 3 (trei) buletine de vot. Astfel, două buletine de vot vor fi pentru referendum și un buletin de vot va fi pentru alegerile europarlamentare.



Potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central, secțiile de votare vor fi dotate cu câte trei urne, câte una pentru fiecare tip de buletin de vot, pentru cele două scrutine din 26 mai 2019.



Așadar, o urnă va fi pentru alegerile europarlamentare și două pentru referendum, câte una pentru fiecare din cele două întrebări puse de președintele Klaus Iohannis.



Foarte important! Întrebările care se vor regăsi pe buletinele de vot la referendumul din 26 mai 2019 și la care românii sunt chemați să răspundă cu "DA" sau "NU" sunt următoarele:

1. Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?



2. Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?

VEZI AICI cum arată cele 3 buletine de vot:

EXIT POLL - REZULTATE EUROPARLAMENTARE 2019. Acum că am văzut care sunt cerințele și condițiile pentru a ajunge în Parlamentul European, merită să vedem și ce salarii și pensii au deputații ajunși acolo. Iată, așadar, ce venituri are un europarlamentar!



Care este salariul unui deputat în Parlamentul European?



În temeiul Statutului unic al deputaților, în vigoare din iulie 2009, toți deputații în Parlamentul European primesc același salariu.



Astfel, salariul lunar brut al deputaților, conform Statutului unic, este de 8.757,70 EUR (în iulie 2018). Salariul se plătește din bugetul Parlamentului. Toți deputații europeni plătesc un impozit comunitar și contribuții la fondul de asigurări sociale, salariul lor net fiind de 6.824,85 EUR. În plus, majoritatea statelor membre își obligă deputații europeni să plătească un impozit național suplimentar în țara lor de origine.



Salariul final (salariul după impozitare) al unui deputat depinde, așadar, de normele fiscale din statul membru de origine. Salariul de bază al unui deputat în Parlamentul European este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător al Curții Europene de Justiție; prin urmare, deputații nu decid – și nu pot decide – cuantumul salariului lor.



Există, însă, și câteva excepții de la Statutul unic: deputații care au deținut un mandat în Parlament înainte de alegerile din 2009 au avut opțiunea de a menține salariul (același salariu ca și deputații naționali), indemnizația tranzitorie și pensiile prevăzute de sistemul național anterior pe întreaga durată a mandatului lor în Parlamentul European.



Pe lângă salariu, un europarlamentar primește și alte sume de bani, pentru activitatea desfășurată, după cum poți vedea în materialul următor:

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. Europarlamentare 2019 candidați lista completă. Cine ar putea ocupa aceste funcții? Ei bine, la acest scrutin, au fost validate candidaturile a 13 partide sau alianțe electorale. Sunt, însă, și trei independenți. Dar să le luăm pe rând:

Alegeri europarlamentare 2019. Cine sunt candidații români la alegerile europarlamentare

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. La acest scrutin, au vost validate candidaturile a nu mai puțin de 13 partide sau alianțe electorale, dar și 3 independenți.



Ordinea a fost stabilită prin tragere la sorți, potrivit Biroului Electoral Central. Iată, așadar, care este ordinea partidelor pe buletinele de vot:



1. PSD



2. Alianța 2020 USR - Plus



3. Pro România



4. UDMR



5. PNL



6. ALDE



7. PRODEMO



8. PMP



9. Partidul Socialist România



10. Partidul Social Democrat Independent



11. Partidul Romania Unită



12. Uniunea Națională pentru Progresul României - UNPR



13. Blocul Unității Naționale - BUN



14. Greforiana-Carmen Tudoran



15. George-Nicolae Simion



16. Peter Costea

Alegeri europarlamentare 2019 candidați. Lista completă:

Candidați PSD europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare:



Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terheş

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragoş Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoană

Bianca Gavriliţă

Emilian Pavel

Doina Pană

Crina Fiorela Chilat

Mariana Bălănică

Răzvan Popa

Luminiţa Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Cătălin Grigore

Roxana Paţurcă

Oana Florea

Dragoş Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brăiloiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Căruceru

Gheorghe Tomoiagă

Anca Daniela Raiciu

Calenţaru Nasi

Cristina Tărteaţă

Petru Moţ

Luminiţa Ţundrea

Iacob Emanuel

Cătălin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Răducanu

Andrei Sima



Candidați USR PLUS europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista USR PLUS pentru alegerile europarlamentare:



Dacian Ciolos - PLUS

Cristian Ghinea - USR

Dragos Nicolae Pislaru - PLUS

Clotilde Armand - USR

Ioan Dragos Tudorache - PLUS

Nicolae Stefanuta - USR

Vlad Botos - USR

Ramona Victoria Strugariu - PLUS

Vlad Gheorghe - USR

Alin Cristian Mituta - PLUS

Naomi Reniutz Ursoiu - USR

Valeriu Nicolae - PLUS

Oana Toiu - PLUS

Radu Ghelmez - USR

Liviu Iolu - PLUS

Radu Mihaiu - USR

Andrei Ion - PLUS

Iulian Lorincz - USR

Adriana Cristian - USR

Oana Popescu - PLUS

Camelia Crisan - USR

Anca Majaru - PLUS

George Taranu - USR

Bogdan Deleanu - PLUS

Stefan Palarie - PLUS

Silviu Gurlui - USR

Alexandru Grigorescu Negri - PLUS

Teodora Stoian - USR

George Gima - PLUS

Alexandru Varzaru - USR

Raluca Amariei - USR

Anca Radu - PLUS

Miroslav Tascu Stavre - USR

Gabriela Maria Mirescu Gruber - PLUS

Florin Andrei - USR

Cătălina-Teodora Sofron - PLUS

Sorin Dan Clinci - PLUS

Emanuel Stoica - USR

Iulian Craciun - PLUS

Octavian Berceanu - USR

Daniela Serban - PLUS

Cristina Iurisniti - USR

Elena Uram - USR



Candidați PNL europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare:



Rareș Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Mureșan

Vasile Blaga

Adina Vălean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian Buşo

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Ţurcanu

Violeta Alexandru



Candidați ALDE europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare:



Norica Nicolai

Daniel Barbu

Renate Weber

Ovidiu Silaghi

Varujan Vosganian

Andrei Gerea

Radu Silaghi

Eusebiu Pistru

Horia Victor Toma

Tudor Ionescu

Umbrărescu Ștefan–Sorin

Ștefanachi Bogdan

Muscalu Ionel

Hristea Robert–Iulian

Sirbu Ovidiu-Marcel

Roșu – Mareș Claudiu – Sorin

Daraban Gabriel

Corcheș Dorin-Octavian

Tudorache Iulian-Robert

Nazaruk Christopher Raphael

Lazăr Ioan-Bogdan

Luca Eduard

Burcescu Marian-Catălin

Cîrloganu Silviu-Mihai

Voicu Constantin

Hușanu Mihaela

Nuică Ionuț Eduard

Roșca Alexandra-Raluca

Deaconu Alexandru-Ștefan

Kruppa Daniela -Maria

Gherman Dan-Nicolae

Tănase Bogdan

Ruscea Lia-Ruxandra

Gurghian Alexandru

Tiriteu Ștefan-Ioan

Badea Andrei-Alexandru

Dima Virgil-Silviu

Stoica Emilian-Marian

Mina-Drăghici Oana-Alexandra

Bujac Razvan-Alexandru

Hanganu Mihai

Pungă Nicolae



Candidați PMP europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare:



Traian Băsescu

Eugen Tomac

Ioana Constantin

Marius Paşcan

Simona Vlădica

Robert Turcescu

Teodora Desagă

Petru Movilă

Cătălina Bozianu

Cătălin Bulf



Candidați PRO România europarlamentare 2019. Ce candidați sunt pe lista PRO România pentru alegerile europarlamentare:



Victor Ponta

Corina Crețu

Mihai Tudose

Iurie Leancă

Geanina Pușcașu

Gabriela Podașcă

Cristi Cosmin

Ioana Petrescu

Mihai Sturzu

Ionela Danciu

Alegeri europarlamentare 2019. Când au loc alegerile europarlamentare:

Alegerile europarlamentare se desfășoară duminică, 26 mai 2019, între orele 7:00 și 21:00.



Potrivit M.A.I., la ora 21:00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției de vot.



Alegătorii care la ora 21:00 se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul de vot.

Urmează partea mult așteptată atât de alegători, cât și de candidații la europarlamentare: informații de ultimă oră despre EXIT POLL. Care este prezența la urne și cum se votează la europarlamentare:

Alegeri europarlamentare 2019. EXIT-POLL europarlamentare 2019

Alegeri europarlamentare 2019. Rezultate alegeri europarlamentare, rezultate referendum. Realitatea TV și site-ul nostru de știri, www.realitatea.net, va prezenta, duminică, 26 mai 2019, la ora 21:00, rezultatele exit-poll-ui realizat de Curs și Avangarde pentru alegerile europarlamentare.



Centrul de sociologie Urbană și regională, CURS, și Grupul de studii socio-comportamentale - Avangarde, sunt sigurii operatori acreditați de Biroul Electoral Central pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru Parlamentul European.



Sondajul va fi efectuat la nivel național iar datele vor fi prezentate imediat după încheierea votului, atât la Realitatea TV, cât și pe site-ul nostru, www.realitatea.net. Alte sondajele de opinie sunt INTERZISE de Biroul Electoral Central.

Cine poate vota la europarlamentare 2019. Cine are drept de vot. Iată ce spune legea:

Alegeri europarlamentare 2019. Cetățenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua de referință inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European, informează Ministerul de Interne.



Au drept de vot și cetățenii comunitari (din alt stat membru UE) care s-au înscris în listele speciale pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul European. Lista acestora este comunicată de Autoritatea Electorală Permanentă cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor.

IMPORTANT! Nu pot vota pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altor state membre. Aceștia pot vota doar listele/candidații din statul respectiv.



NU AU DREPT DE VOT debilii sau alienații mintal puși sub interdicție și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Alegeri europarlamentare 2019. Să vedem acum UNDE se poate vota la alegerile europarlamentare:

Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, conform listelor electorale permanente.



Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.



Cetățeanul care, în ziua alegerilor, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate.



Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).



IMPORTANT! Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români aflați în străinătate sau de cetățenii români domiciliați în străinătate.



Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secții de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităților străine, secții de votare și în afara secțiilor de votare menționate mai sus.



Documentele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar. Nu se poate vota cu titlul de călătorie.

Alegeri europarlamentare 2019. Cum se votează la alegerile europarlamentare 2019:

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a alege în condiții de legalitate, corectitudine, transparență și securitate, atât de către alegătorii români, cât și de cei din celelalte state ale Uniunii Europene, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Institutul Naţional de Statistică, asigură implementarea şi operaţionalizarea Sistemului informatic, informează Ministerul de Interne.



La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate și, după caz, documentul care dovedește reședința. Acesta va înscrie codul numeric personal ale alegătorului în sistem.



În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, din secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:



a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;

d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

f) alegătorul resortisant se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;

g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.



În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:

a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială;

b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene;

d) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială;

e) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;

f) permite alegătorilor prevăzuți la art. 13 din Legea nr. 33/2007, să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“.



Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.



Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare.



După ce a votat la alegerile europarlamentare 2019, alegătorul îndoaie buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și îl introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.



Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.



În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.



Alegătorul restituie președintelui ștampila cu mențiunea "VOTAT", iar acesta o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea "VOTAT" și data scrutinului.