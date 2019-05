Europarlamentare 2019. Ce SALARIU are un deputat în Parlamentul European. Pensie, indemnizații

Europarlamentare 2019. Care este SALARIUL unui deputat în Parlamentul European

Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. Duminică, 26 mai 2019, au loc, în România, alegeri pentru Parlamentul European. Țara noastră are alocat un număr de 33 de locuri. În materialul următor vei afla ce salariu vor avea cei pe care îi vom trimite în PE, în urma votului de duminică.

Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. În temeiul Statutului unic al deputaților, în vigoare din iulie 2009, toți deputații în Parlamentul European primesc același salariu.



Astfel, salariul lunar brut al deputaților, conform Statutului unic, este de 8.757,70 EUR (în iulie 2018). Salariul se plătește din bugetul Parlamentului. Toți deputații europeni plătesc un impozit comunitar și contribuții la fondul de asigurări sociale, salariul lor net fiind de 6.824,85 EUR. În plus, majoritatea statelor membre își obligă deputații europeni să plătească un impozit național suplimentar în țara lor de origine.



Salariul final (salariul după impozitare) al unui deputat depinde, așadar, de normele fiscale din statul membru de origine. Salariul de bază al unui deputat în Parlamentul European este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător al Curții Europene de Justiție; prin urmare, deputații nu decid – și nu pot decide – cuantumul salariului lor.



Există, însă, și câteva excepții de la Statutul unic: deputații care au deținut un mandat în Parlament înainte de alegerile din 2009 au avut opțiunea de a menține salariul (același salariu ca și deputații naționali), indemnizația tranzitorie și pensiile prevăzute de sistemul național anterior pe întreaga durată a mandatului lor în Parlamentul European.

Pe lângă salariu, un europarlamentar primește și alte sume de bani, pentru activitatea desfășurată

Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. O mare parte din activitățile deputaților se desfășoară departe de reședința și țara lor natală. Prin urmare, o serie de indemnizații le sunt puse la dispoziție pentru a acoperi costurile suportate (toate datele sunt din 2019).



Indemnizații europarlamentari: cheltuieli de călătorie



Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. Majoritatea reuniunilor Parlamentului European, precum sesiunile plenare, reuniunile comisiilor și reuniunile grupurilor politice, au loc la Bruxelles sau Strasbourg. Deputaților li se rambursează costul real al biletelor de călătorie pentru participarea la aceste reuniuni, după prezentarea chitanțelor, în limita costului unui bilet de avion la clasa business (sau similară), a unui bilet de tren de clasa I sau a 0,53 EUR pe kilometru pentru călătoriile cu mașina (maximum 1 000 de km). Deputații primesc, în plus, indemnizații fixe în funcție de distanță și de durata călătoriei pentru a acoperi celelalte costuri ale deplasării (precum taxele de autostradă, taxele pentru excesul de bagaje sau pentru rezervări).



Adesea, deputații trebuie să călătorească în statul membru în care au fost aleși sau în afara acestuia pentru a-și îndeplini sarcinile oficiale, dar și în alte scopuri (de exemplu, pentru a participa la o conferință sau pentru a efectua o vizită de lucru). Pentru activitățile desfășurate în afara țării lor de origine, deputații pot beneficia de rambursarea cheltuielilor de călătorie, de cazare și a cheltuielilor conexe până la un cuantum maxim de 4.454 EUR anual. În cazul activităților desfășurate în statul membru în care deputații au fost aleși, se rambursează numai cheltuielile de călătorie, în limita unei sume anuale maxime stabilite în funcție de țară.



Indemnizații europarlamentari: diurna (indemnizație de ședere)



Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. Parlamentul acordă o indemnizație forfetară de 320 EUR pentru acoperirea costurilor de cazare și a costurilor conexe pentru fiecare zi în care deputații în PE sunt prezenți la Bruxelles și Strasbourg pentru activități oficiale, cu condiția ca aceștia să semneze un registru care atestă prezența lor. Această indemnizație acoperă facturile de hotel, mesele și toate celelalte cheltuieli conexe. Ea este înjumătățită în cazul în care deputații nu participă la mai mult de jumătate din voturile prin apel nominal din zilele în care au loc votări în plen, chiar dacă ei au fost prezenți și au semnat registrul de prezență.



În cazul reuniunilor care au loc în afara Uniunii Europene, indemnizația este de 160 EUR (acordată, de asemenea, cu condiția ca aceștia să semneze un registru de prezență), iar facturile de hotel sunt rambursate separat.



Indemnizații europarlamentari: cheltuieli generale



Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. Indemnizația forfetară este menită să acopere cheltuielile generate de activitățile parlamentare ale deputaților, cum ar fi chiria pentru birouri și costurile administrative, cheltuielile telefonice și abonamentele, activitățile de reprezentare, calculatoarele și telefoanele, organizarea de conferințe și expoziții. Indemnizația este redusă la jumătate în cazul deputaților care, fără o justificare corespunzătoare, nu participă la jumătate din numărul ședințelor plenare care au loc în cursul unui an parlamentar (septembrie-august).



Pentru anul 2019, indemnizația este de 4.513 EUR pe lună.



Indemnizații europarlamentari: costuri medicale



Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. Deputații au dreptul la rambursarea a două treimi din cheltuielile lor medicale. În afară de proporția rambursării, normele și procedurile detaliate ale acestui sistem sunt similare celor care se aplică în cazul funcționarilor publici ai UE.



Indemnizații europarlamentari: indemnizația de sfârșit de mandat



Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. La încheierea mandatului parlamentar, deputații în Parlamentul European au dreptul la o indemnizație tranzitorie, echivalentă cu salariul lor, pentru un număr de luni egal cu numărul de ani în care au fost deputați în PE. Durata maximă pentru care această indemnizație poate fi acordată este de doi ani. În cazul în care un fost deputat în PE preia un mandat în alt parlament sau o funcție publică, salariul pe care îl primește se deduce din indemnizația tranzitorie. Dacă deputatul are dreptul simultan la o pensie pentru limită de vârstă și la o pensie de invaliditate, el nu le poate primi pe amândouă; este obligat să aleagă doar una dintre ele.



Indemnizații europarlamentari: alte drepturi



Alegeri europarlamentare 2019. Salariu europarlamentar. Parlamentul pune la dispoziția deputaților birouri dotate cu echipamentele necesare, atât la Bruxelles, cât și la Strasbourg. Deputații pot utiliza autovehiculele oficiale ale Parlamentului pentru deplasări oficiale în oricare dintre aceste orașe.

Deputații în Parlamentul European au dreptul și la pensie. Dar care este cuantumul acesteia?

Alegeri europarlamentare 2019. Pensie europarlamentar. Ei bine, deputații au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 63 de ani. Pensia reprezintă 3,5 % din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăși însă 70 % în total. Aceste pensii sunt plătite din bugetul Uniunii Europene.



Pe de altă parte, în cazul noilor deputați, s-a renunțat, începând cu luna iulie 2009, la aplicarea regimului complementar de pensii, introdus pentru deputați în 1989, acesta fiind în curs de eliminare.

Cunoscând toate aceste detalii, vei ști cum să votezi, duminică, în ziua de alegeri europarlamentare. Află, din materialul următor, tot ce trebuie să știi despre alegerile din 26 mai 2019 și vezi cum arată atât buletinele de vot pentru europarlamentare, cât și buletinele de vot pentru referendumul pe justiție.