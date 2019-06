Evaluarea Nationala - Subiecte la Romana complete

Evaluarea Nationala - Subiecte la Romana

Subiectul 1:

Citeste urmatorul text:

Mihai (care a urmarit atent toata conversatia): ce-ar fi sa mergem dupa-masa la un film? (Nu raspunde nimeni.)

Zamfir (lui Sergiu): Stiu ca nu admiti sa ma mai amestec in pregatirea ta, dar cu noptile pierdute ai putea s-o lasi mai moale totusi.

Sergiu: Ai dreptate, nu-mi place sa te amesteci.

Claudia: Daca nu te porti ca un baietel cuminte, domnul Zamfir o sa te traga de urechi (...)

Sergiu ( enervat, ridicandu-se): Eu nu sunt (...) un petrecaret. Si mai terminati odata cu dadaceala si cu pretentiile astea. (Intra in apartamentul lui, trantind violent usa.)

Claudia (incearca sa deschida usa, dar e incuiata): Sergiu, deschide si cere-ti imediat scuze. (pauza.) Altfel plec. (Niciun raspuns. Claudia isi culege poseta de pe masa si se indreapta spre iesire.) (...)

Zamfir: Am impresia ca nu prea merg grozav lucrurile intre ei. (...)

Mihai: Nu stiu (...) Trebuie sa fie altceva.

Zamfir: Ce vrei sa spui?

Mihai: Ca si eu sunt ingrijorat pentru el. S-a schimbat mult de la intoarcere si-i sare tandara din orice. Ca sa-ti spun drept, nici nu stiu cum sa ma mai port cu el.

Zamfir: Nu cumva are dreptate cand banuieste ca-l menajezi?

Mihai: Nu, asta nu-i adevarat, dar...

Zamfir: Asculta, baiatule, pe mine n-are rost sa-ncerci sa ma duci cu vorba. Si eu mi-am dat seama ca atunci cand ti-a facut semn sa-l depasesti puteai s-o faci. (Mihai tace.) De ce taci? (...) Sportul e sport si ceea ce faci tu o fi fratesc, dar e nesportiv si neserios.

Mihai: Zau, nene Zamfir, ca n-o fac anume. Desi e limpede ca nu-i in forma lui cea mai buna; nu ma pot pune cu Sergiu. (Pauza.) Si acum are nevoie mai mult ca oricand de incredere in el.

Zamfir: Pentru asta trebuie ambitionat, nu inselat. Fagaduieste-mi ca la antrenamentele urmatoare ai sa dai tot ce poti. Sa vezi cum il dezmortim!

Mihai: Bine, o sa incerc.

Sergiu (intrand): De ce taceti? Tot despre mine vorbeati? Alt subiect de conversatie nu mai gasiti? (Se infurie treptat.) Terminati odata sa va holbati la mine. (...) (Lui Mihai. Are un ton rece, profesoral, dar sub care se ascunde o mare solicitudine*.) Te-am urmarit foarte atent zilele astea. Esti in progres vizibil. Ai castigat un fuleu* remarcabil si un ritm de ceasornic. Dar nu trebuie sa uiti ca pentru alergatorul de cursa lunga instalarea intr-un stil fix poate fi primejdioasa. Mai ales cand ai adversari de talie. Cred ca ar trebui sa ajungi la o alternanta care sa-ti permita...

(Pe aceasta replica neterminata se stinge incet lumina. E seara. Scena e luminata discret. (...))

Horia Lovinescu, Ultima cursa.

*solicitudine – atitudine plina de grija, de bunavointa

*fuleu – alergare in pas mare, mainile miscandu-se in ritmul picioarelor

Scrie raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos.

1 Noteaza cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: fagaduieste, primejdioasa.

2 Mentioneaza un rol al cratimei in secventa ‘n-are rost’.

3 Explica modul de formare a cuvintelor subliniate din secventa:

Zamfir (lui Sergiu): Stiu ca nu admiti sa ma mai amestec in pregatirea ta (...).

Claudia: Daca nu te porti ca un baietel cuminte, domnul Zamfir o sa te traga de urechi.

4 Transcrie doua cuvinte care contin diftong din secventa: Si mai terminati odata cu dadaceala si cu pretentiile astea. (Intra in apartamentul lui, trantind violent usa.)

5 Formuleaza, in cate un enunt, doua idei principale/secundare din textul dat.

6 Precizeaza intr-un enunt, un motiv pentru care Zamfir crede ca Sergiu trebuie ambitionat.

Redacteaza o compunere de minimum 150 de cuvinte, in care sa motivezi apartenenta la genul dramatic a textului dat.

In compunerea ta, trebuie:

- sa precizezi doua trasaturi ale genului dramatic;

- sa prezinti detaliat doua trasaturi ale genului dramatic, valorificand fragmentul dat;

- sa ai un continut adecvat cerintei;

- sa respecti precizarea privind numarul minim de cuvinte.

Subiectul al II-lea

Citește următorul text:

La peste o sută de ani de când a fost scrisă, cartea lui Kenneth Grahame, ”Vântul prin sălcii”, apare într-o variantă electronică accesibilă și gratuită, tradusă integral, cu talent, duioșie și multă dragoste de Gabriela Monica Rusu, ilustrată cu la fel de multă dragoste și plăcere a jocului de actrița Adela Lazăr. Cartea lui Grahame este un minunat cadou pentru copii - dai și pentru cei mari. Cel dintâi care a descoperit acest lucru a fost, nici mai mult nici mai puțin decât președintele de la vremea aceea (1908) al Statelor Unite, Theodore Roosevelt (primul din cei doi Roosevelt, cum se ştie). Scoţianul Grahame, care credea în poveşti (că doar de-asta le scria), era şi extrem de încăpăţânat şi, fiindcă nu a reuşit să găsească un editor în Regatul Unit (al Marii Britanii, Irlandei şi Scoţiei, cum se numea Anglia pe-atunci) s-a hotărît plin de obrăznicie să îi trimită cartea - direct - celui mai puternic om din lume, cu rugămintea să o recomande. Dar preşedinţii... sînt oameni ocupaţi, aşa că dl. Roosevelt, la fel de ursuz ca dl. Bursuc, aruncă într-un colţ cartea şi uită de ea. Lucrurile ar fi rămas aşa dacă Roosevelt n-ar fi avut copii - curioşi, insistenţi, care voiau tot timpul poveşti noi - şi o mamă care să le citească, într-o doară, istorisirile [...]. Glasul doamnei Roosevelt şi farmecul nostalgic al poveştii l-au prins pe ilustrul om de stat în timp ce medita, în camera lui ovală de alături, la lucrurile serioase şi foarte importante pe care oamenii mari - şi cei foarte mari - le au de făcut.

Aşa s-a stârnit ”Vântul prin sălcii”, care a ajuns, prin studiourile Disney, scenariu şi film de desene animate, apoi piesă de teatru, musical pe Broadway, marele bulevard teatral din New York, apoi s-a transformat în scenariu de film şi apoi s-au făcut chiar mai multe filme - toate cu mare succes. A ajuns un titlu atât de cunoscut încât aproape că nu se mai ştie cine a scris cartea, care rămâne, totuşi, inegalabilă şi unică în literatura pentru copii. Era cartea preferată a lui A.A. Milne, [...] care a fost primul dintre cei care au adaptat-o pentru scenă în Anglia.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

- originea autorului cărții ”Vântul prin sălcii”;

- numele celui care a adaptat pentru scenă, în Anglia, cartea ”Vântul prin sălcii”;

2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care a fost extras fragmentul de mai sus.

3. Menționează modul și timpul verbelor sublinitate în textul dat.

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: Glasul doamnei Roosevelt și farmecul nostalgic al poveștii l-au prins pe ilustrul om de stat.

5. Transcrie, din fraza următoare, propoziția principală și o propoziție subordonată, precizând felul acesteia: A ajuns un titlu atât de cunoscut, încât nu se mai știe exact cine a scris cartea, care rămâne, totuși, inegalabilă și unică în literatura pentru copii.

6. Constuiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată completivă directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare dacă.

B. Redactează o narațiuni de 150-300 de c cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură.

În compunerea ta, trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;

- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;

- să ai un conținut adecvat cerinței;

- să respecție precizarea privind numărul de cuvinte.