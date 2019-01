Epidemie de gripă 2019 simptome

Epidemie de gripă 2019 simptome. Iată care sunt primele simptome ale gripei! Mergi de urgență la medicul de familie

Epidemie de gripă 2019 simptome. Gripa este o afectiune respiratorie contagioasa, provocata de virusurile gripale. Poate avea consecinte moderate pana la severe, conducand uneori chiar la deces. Gripa este diferita de o raceala, debuteaza brusc si violent, in timp ce simptomele racelii cresc gradual in intensitate.

Epidemie de gripă 2019 simptome. Perioada de incubație

In gripa, perioada de incubatie variaza intre 1-4 zile. Adultii pot infecta alte persoane inca dinainte de debutul simtomelor (cu 1 zi inainte ca simtomele sa se manifeste). De obicei, perioada de contagiozitate dureaza pana la 5 - 7 zile de la debutul simptomelor, insa poate depasi o saptamana in cazul anumitor persoane, in special copii mici (pana in 5 ani) si persoane cu un sistem imunitar slabit.

Epidemie de gripă 2019 simptome. Debutul brusc al simptomelor

Gripa se caracterizeaza prin debutul brusc al semnelor si simptomelor, precum febra, mialgie, cefalee, stare generala de rau, tuse neproductiva, dureri in gat si rinita. In randul copiilor, gripa este adesea asociata cu otita medie, greata si varsaturi.

De obicei, gripa trece dupa 3-7 zile de la debutul simtomelor, insa tusea si starea generala de rau pot persista chiar mai mult de 2 saptamani.

Epidemie de gripă 2019 simptome. Primele semne

Persoanele care au gripa manifesta urmatoarele simptome:

Febra sau stare febrila (frisoane)

Tuse

Durere de gat

Nas infundat sau rinoree

Dureri musculare

Dureri de cap

Oboseala

Varsaturi si diaree – in cazul anumitor persoane; aceste simptome sunt mai frecvente la copii decat la adulti

Febra se intalneste la majoritatea persoanelor cu gripa, insa pot exista oameni care nu fac febra pe perioada

gripei, atrag atentia expertii de la Centrul de Prevenire si Control al Bolilor din Statele Unite ale Americii (CDC - Centre for Disease Prevention and Control).

Epidemie de gripă 2019 simptome. Persoanele vulnerabile in fata gripei

Gripa poate afecta pe oricine, indiferent de varsta. Cu toate acestea, anumite persoane sunt mult mai vulnerabile in fata gripei si, mai mult, in fata complicatiilor severe cauzate de gripa. Vorbim de persoanele in varsta (peste 65 de ani), persoanele de orice varsta cu anumite afectiuni cronice (astm, diabet sau boli de inima), femeile insarcinate si copiii mici (sub 5 ani).

Epidemie de gripă 2019 simptome. Complicatiile gripei

Majoritatea persoanelor care fac gripa se vindeca relativ repede, de la cateva zile, la mai putin de doua saptamani. Exista insa si persoane care dezvolta complicatii usoare pana la severe, care pot pune viata in pericol, precum:

Pneumonie virala

Exacerbare a bolilor cronice preexistente: boli de inima si boli pulmonare

Pneumonie bacteriana

Sinuzita

Otita medie

Mergi la medic cand simptomele gripei devin ingrijoratoare!

Epidemie de gripă 2019 simptome. Simptome alarmante la copii care necesita consult in urgenta:

Respiratie rapida sau probleme de respiratie Piele de culoare albastruie Consumul insuficient de lichide Nu se trezesc sau nu interactioneaza cu altii Irascibilitate - copilul nu suporta nici sa fie tinut in brate Febra este insotita de o eruptie cutanata

Dupa o perioada in care simptomele gripei au parut ca s-au ameliorat, acestea reapar, insa mult mai intense (cum ar fi febra si tusea)

Epidemie de gripă 2019 simptome. Bebeluși

La sugar, in plus fata de semnele alarmante de mai sus, mergi imediat la medic cand acesta:

Nu poate manca

Are probleme de respiratie

Nu are lacrimi cand plange

Uda mult mai putine scutece decat in mod normal

Epidemie de gripă 2019 simptome. Adulți

Simptome alarmante la adultii:

Dificultate in respiratie si lipsa de aer

Durere sau presiune in piept sau abdomen

Ameteala brusca

Confuzie

Varsaturi severe sau persistente

Convulsii

Dupa o perioada in care simptomele gripei au parut ca s-au ameliorat, acestea reapar, insa mult mai intense (cum ar fi febra si tusea).