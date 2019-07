eMAG Summer Sales continua! - Care sunt cele mai bune oferte

eMAG Summer Sales este o promotie excelenta din aceasta vara de la cel mai mare retailer online din Romania. Preturile sunt scazute in anumite situatii chiar si cu 75%.

eMAG Summer Sales – Lista completa cu produsele aflate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Summer Sales este o promotie foarte avantajoasa care vine cu reduceri de pana la 75%. Am selectat si noi cateva electronice si electrocasnice, cele care au cele mai mari discounturi in acest moment, si vi le prezentam mai jos, in cadrul acestui articol.

eMAG Summer Sales – Frigider Samsung – 38% reducere

Primul produs electrocasnic pe care vi-l recomandam si care are o reducere uriasa la eMAG Summer Sales este un frigider produs de Samsung, unul dintre cele mai renumite branduri in materie. Combina frigorifica are un volum interior de 290l, 2 usi, face parte din clasa energetica A+ si are o inaltime de 178cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Sales – Masina de spalat rufe Samsung – Reducere 37%

Intamplarea face ca si masina de spalat cu unul dintre cele mai mari discounturi de la eMAG Summer Sales sa fie tot produsa de Samsung. Aceasta masina de spalat rufe murdare costa sub 1.000 de lei, face parte din clasa energetica A++, are 1200 RPM si o capacitate de incarcare de 6kg. Pretul cu 37% discont poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Sales – Aragaz Beko – Reducere 27%

Pentru ca setul de electrocasnice sa fie complet, va recomandam si un aragaz foarte avantajos. Aragazul BEKO e dotat cu 4 arzatoare, are aprindere electrica si functiile de grill si rotisor incluse, dar si un timer. In plus, stratul exterior al aragazului este din inox care se poate intretine si curata foarte usor. Pretul cu reducere de 27% poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Sales – Aspirator cu sac Philips Performer Active – reducere 40%

Aspiratorul cu sac de la Philips, modelul Performer Active are un volum de 4l, e dotat cu tub telescopic metalic si are putere de 750W. Aspiratorul e negru si are un design minimalist. Pretul sau cu reducere de 40% poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Sales – Espressor Bosch Tassimo Joy – reducere 45%

Continuam seria electrocasnicelor foarte avantajoase de la eMAG in cadrul promotiei Summer Sales cu un espressor foarte popular care functioneaza pe baza de capsule. Tassimo de la Bosch este unul dintre cele mai vandute espressoare, este foarte elegant, are culoarea rosie, 1300W putere, 3.3 bar presiune si un rezervor de 1.4l. Pretul cu 45% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Sales – Aparat de aer conditionat Daewoo – Reducere de 41%

eMAG are una dintre cele mai bune oferte pentru aparatul de aer conditionat de la Daewoo. Acest aparat de aer conditionat este de tip Inverter, are o putere de 12000 BTU si face parte din clasa energetica A++, astfel ca nu incarca excesiv factura la curent. In plus, aparatul are functiile turbo pentru racire rapida si auto restart incluse, dar si un display ascuns pentru a pastra design-ul minimalist. Pretul cu 41% discount poate fi gasit AICI.