eMAG Revolutia Preturilor – Reducere de pana la 60%, promotia dureaza putin

eMAG a dat startul azi la promotia ce se numeste Revolutia Preturilor. E o promotie cunoscuta de cei care cumpara frecvent de pe eMAG, tine doar 3 zile si vine cu reduceri impresionante de pana la 60%.

eMAG rupe in sfarsit gura targului in acest an cu o prima promotie impresionanta. E vorba de Revolutia Preturilor, o promotie care se desfasoara cu o anumita regularitate la eMAG si care vine intotdeauna cu reduceri mari. De data aceasta, eMAG aduce discounturi de pana la 60% pentru o serie de produse pe care vi le recomandam si noi, mai jos.

Am aruncat o privire peste ofertele celor de la eMAG si iata ce recomandari va facem:

eMAG – Revolutia preturilor – principalele categorii de produse

Iata cum arata principalele categorii de produse care merita studiate in oferta de la eMAG:

1 Telefoane – Tablete – Gadgeturi – Gasiti de la telefoane mobile, o rubrica speciala Beste Deals pentru ele, tablete, smartwatch-uri, bratari fitness, acumulatori externi, accesorii de telefoane, incarcatoare, cabluri, suporturi auto, huse, folii telefoane, accesorii tablete, smart home vr si app enabled, accesorii smartwatch, bratari fitness, telefoane mobile clasice si tigari electronice. Studiati oferta completa AICI.

2 Laptopuri, IT, Birotica si papetarie – In aceasta categorie gasiti o multime de oferte cu reduceri de pana la 60% de la eMAG pentru laptopuri, gaming pc, desktop pc, monitoare, componente pc, periferice gaming, imprimante si scannere, retelistica, servere, ups-uri, software, accesorii laptop dar si produse de papetarie si birotica. Lista lor poate fi accesata AICI.

3 Televizoare, electronice, auto si gaming – Trecem la un alt capitol foarte popular pe eMAG care are preturi bune acum. E vorba de televizoare, accesorii TV, videoproiectoare, home cinema si audio, portabile audio, ebook readere, foto video, gaming, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, vehicule electrice, filme si muzica. Oferta eMAG o gasiti AICI.

4 Electrocasnice mari si climatizare – In aceasta categorie gasiti o multime de combine frigorifice, o rubrica speciala de best deals, frigidere, lazi frigorifice, congelatoare, side by side, vitrine frigorifice, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, cuptoare si plite incorporabile, masina de spalat vase, aragaze, hote si cuptoare cu microunde, aparate de incalzire si climatizare. Pe toate le puteti vedea AICI.

5 Electrocasnice mici – Nu in ultimul rand, rubrica eMAG de electrocasnice mici cuprinde aspiratoare cu sac, aspiratoare fara sac, verticale, roboti de aspirare, aspiratoare cu spalare, de mana si de geamuri, fiare de calcat, statii si aparate de calcat cu abur, masini de cusut, espressoare, storcatoare, roboti de bucatarie, masini de tocat, aparate pentru gatit, blendere, tocatoare si mixere, produse de mic dejun. Oferta detaliata este AICI.