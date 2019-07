eMAG - Reduceri de stoc spectaculoase

eMAG are promotie de lichidari de stoc la mai multe produse. Preturile sunt scazute foarte mult.

Lista completă eMAG.ro cu produsele la lichidare de stoc poate fi consultată AICI.

eMAG.ro are constant produse foarte avantajoase cu reduceri mari la lichidare de stoc.

eMAG.ro – Lichidări de stoc – Laptop 2 în 1 Asus Transformer Book Flip

eMAG.ro are o ofertă de excepție cu o reducere importantă de preț pentru laptopul foarte puternic 2 în 1 Asus Transformer Book Flip. Acest laptop are un procesor Intel Core i5 cu o frecvență de 2.2 Ghz. Laptopul are dimensiunea de 13.3 inch, rezoluție Full HD și Touch Screen. În plus, memoria este una foarte generoasă de 1 Tb, iar placa video este nVidia GeForce. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – Lichidări de stoc – Cuptor incorporabil Whirlpool

Un alt produs la lichidare de stoc de la eMAG.ro ce beneficiază de discount 10% în acest moment este Whirlpool, cuptor incorporabil dotat cu rotisor și grill. Cuptorul incorporabil face parte din clasa energetică A și funcționează pe electricitate. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – Lichidări de stoc – Laptop Acer Aspire

Laptopul Acer Aspire e dotat cu un procesor puternic Intel Core i3 de 1.7 Ghz, are dimensiunea de 15.6 inch și e dotat cu unitate optică. În plus, laptopul are 4 Gb memorie internă și 1 TB spațiu de stocare. Placa video este nVidia GeForce 920M. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Televizor Horizont

Nu va speriati, in ciuda tehnologiei foarte performante, acest model de televizor chiar este accesibil pentru orice buget, in special dupa reducerea de la eMAG pentru Stock Busters. Televisorul Smart LED Horizon are o diagonala de 102 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG – Stock Busters LG

Un alt televizor ce indeplineste toate functiile SMART si poate fi conectat la internet, dar are si o rezolutie 4K ULTRA HD este acest model LED LG cu diagonala generoasa de 108cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung

Renumitul brand Samsung are in promotia Stock Busters o oferta foarte avantajoasa pentru modelul de televizor cu diagonala de 101cm, ideal pentru un dormitor de dimensiuni medii sau chiar mari. Televizorul are un display de tip LED si are tehnologia necesara pentru a se conecta la internet dar si alte functii SMART. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve G3

Acest laptop are dimensiuni reduse si e usor de transportat, dar in acelasi timp are o configuratie foarte puternica si poate fi transformat in tableta, avand touchscreen. Laptopul are procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz Broadwell, display de 11.6 inch, 8GB si 256 GB SSD. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare Windows 8.1 preinstalat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Frigider Side by Side BEKO

Acest tip de frigider necesita o investitie ceva mai mare, calitatea este fara indoiala cea mai buna de pe piata, iar acum la lichidare de stoc de la eMAG aveti parte si de un pret cu 25% redus. Frigiderul are doua usi side by side, 529 volum total si clasa energetica A++. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Hota traditionala Star Light

Hota traditionala Star Light are o putere de absorbtie foarte mare de 263mc/h, e dotata cu 2 motoare si are dimensiunea standard de 60cm. In plus, hota are un discount de 19%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG.ro – Lichidări de stoc – cuptor incorporabil Whirlpool

Un alt cuptor incorporabil de la Whirlpool are o ofertă excelentă la eMAG.ro. Cuptorul are 10% reducere de preț, este electric, folosește funcția 6th Sense, e dotat cu autocurățare pirolitică și face parte din clasa energetică A. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG.ro – Lichidări de stoc – Lenovo IdeaPad

Un laptop foarte puternic de la eMAG.ro care este la lichidare de stoc și are reducere de preț de 14% este acest model Lenovo IdeaPad Y50-70 cu procesor Intel Core i5 de 2.9 Ghz și display de 15.6 inch. Laptopul folosește rezoluția UHD, are display IPS și spațiu de stocare de 1 Tb + 8 GB SSHD. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – Lichidări de stoc – Apple iPhone 6

Mult râvnitul telefon mobil Apple iPhone 6 se găsește la un preț avantajos la eMAG.ro printre produsele la lichidare de stoc. Acest telefon are memorie de 128 Gb și beneficiază de discount de 13%, oferta completă poate fi găsită AICI.

eMAG – Philips LED – Stock Busters

O reducere de aproape 40% pentru televizorul Philips LED care are o diagoanal faorte mare de 139cm, rezolutie 4K ULTRA HD si pret accesibil. Oferta peste care chiar merita sa aruncati o privire este AICI.

eMAG – Stock Busters – LG

1.100 de lei discount de la eMAG pentru acest televizor cu diagonala de 123 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Televizorul Smart LED Horizon

Unul dintre cele mai avantajoase televizoare smart din promotia eMAG este acest Horizon cu diagonala de 139cm. Televizorul are o garantie de 24 de luni si oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – SMART Samsung

Ultimul model de televizor pe care vi-l prezentam in acest articol din cadrul promotiei Stock Busters este acest Smart Samsung cu display LED cu diagoanal de 138 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta este AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Hotpoint Ariston

Masina de spalat rufe de la Ariston face parte din clasa energetica A+++ si este foarte economicoasa din punct de vedere energetic dar si din punct de vedere al consumului de apa si detergent. Capacitatea de incarcare a acestei masini de spalat rufe murdare este una dintre cele mai mari de pe piata, de 9kg. Masina are 1200 RPM si un discount de 25%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat foto DSLR Sony

Aparatul foto Sony DSLR are un senzor de imagine de 24.3 MP si este dotat cu WIFI si un obiectiv de 16-50mm. Acest aparat foto DSLR are un discount important de la eMAG si pretul exact poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop Alienware 13

Un laptop exceptional pentru pasionatii e gaming pentru ca are o configuratie extreme de puternica si care are un raport calitate pret foarte avantajos. Laptopul are procesor Intel Core i5 de 2.6 Ghz, Haswell, 13 inch display ce reda imagini Full HD, o memorie de 16 GB si 256GB SSD spatiu de stocare. Placa video este Intel HD Graphics si sistemul de operare este un Windows 8.1 cu licenta preinstalat. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG.ro – Lichidări de stoc – Laptop 2 în 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Acest laptop se poate transforma într-o tabletă, este dotat cu procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, display-ul are o diagonală de 11.6 inch și e dotat cu touch screen. În plus, laptopul are o memorie de 256 Gb SSD. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG.ro – lichidări de stoc – Combină frigorifică Samsung

Combina frigorifică Samsung are un volum de 290l, face parte din clasa energetică A+ și folosește tehnologia de ultimă oră Full No Frost care face ca zăpada specifică frigiderelor să nu apară. Combina are două încăperi și înălțimea totală este de 178cm. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – lichidări de stoc – Laptop Dell Inspirion 3542

Acest laptop are o reducere de la eMAG.ro de 15% și e dotat cu procesor Intel Core i3 de 1.7 Ghz. Laptopul are sistem de operare Ubuntu și placă video Intel HD Graphics. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – lichidări de stoc – Laptop Acer Aspire

Un alt laptop pe care vi-l recomandăm și care se află în oferta de lichidări de stoc de la eMAG.ro este acest Acer Aspire dotat cu procesor Intel Core i5 de 2.2 Ghz. Laptopul are 15.6 inch, 4 Gb memorie și spațiu de stocare de 1TB. Oferta poate fi consultată AICI.

eMAG – Laptop Lenovo ThinkPad E550

Acest laptop Lenovo aflat la lichidare de stoc de la eMAG are un procesor Intel Core i3 cu o frecventa de 1.7 Ghz pe o arhitectura Haswell. Laptopul are 4GB SI un spatiu de stocare foarte generos de 500 GB. Toate detaliile ofertei si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG – Congelator Whirlpool

Congelatorul Whirlpool 6th Sense este aflat la lichidare de stoc, are un volum total de 210l, o singura usa, 6 sertare interioare, functia No Frost pentru a nu produce gheata si face parte din clasa energetica A+. Exteriorul este dintr-un strat usor de curatat de inox. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop Dell XPS Duo 12

Laptopul de la Dell este unul exceptional, dotat cu procesor Intel Core i5 de 1.7 Ghz Haswell, display-ul este unul destul de mic de 12.5 inch dar cu o rezolutie foarte buna Full HD, cu touch screen si un spatiu de stocare de 128GB SSD. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG – Aparat foto digital Sony

Aparatul foto digital de la Sony, modelul Cyber Shot DSC WX500 are un senzor de imagine foarte performant de 18.2 MP, high zoom, wifi, nfc si alte functii. Intreaga oferta si pretul redus cu 5% pot fi gasite AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Aparat foto Sony

Aparatul foto de la Sony are o reducere foarte mare în cadrul promoției de lichidări de stoc. Aparatul este unul digital, model DSC- RX10 și are un senzor de 20 Mp. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Apple iPad Mini 3

O memorie de 128 Gb, foarte generoasă, are iPad mini 3 de la Apple Cellular care folosește și funcția 4G pentru transfer de date de viteze foarte mari. În plus, acest model se află pe lista eMAG de lichidări de stoc și beneficiază de un discount suplimentar în această săptămână. Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Plită incorporabilă

O ofertă cu mare reducere de la eMAG în cadrul promoției de lichidări de stoc are și plita incorporabilă de la Bosch care e dotată cu 4 zone de gătit, touch control, are dimensiunea standard de 60 cm și e acoperită cu sticlă neagră, elegantă și potrivită pentru orice bucătărie. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Cuptor cu microunde incorporabil

CUptorul cu microunde incorporabil de la Whirlpool Fusion AMW este dotat cu funcția de al 6-lea simț, Grill, Touch și stratul exterior este din inox. Prețul în cadrul campaniei de lichidări de stoc de la eMAG poate fi găsit AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Telefon Samsung Galaxy Note 4

Unul dintre cele mai bune telefoane de pe piață beneficiază de reduceri de la eMAG, fiind un produs de pe lista de lichidări de stoc. Samsung N910 Galaxy Note 4 are o memorie de 32 Gb și folosește 4G. Prețul e disponibil AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Cuptor incorporabil AEG

Un preț foarte avantajos are cuptorul incorporabil produs de AEG care este electric și multifuncțional, are 13 funcții disponibile, volumul său este de 71l și face parte din clasa energetică A+. În plus, este dotat cu Convecție, Grill și autocurățare catalitică, dar și timer, display, touch și un strat din inox la exterior. Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Combină frigorifică Panasonic

Frigiderul de la Panasonic are un preț excelent, e dotat cu două uși și are un volum generos de 307l, face parte din clasa energetică A++, funcție No frost și strat exterior de oțel inoxidabil. Înălțimea frigiderului este de 185 cm. Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Televizor LED Smart Panasonic

Prețul televizorului de excepție de la Panasonic are o reducere semnificativă în cadrul promoției eMAG Lichidări de stoc. Televizorul are cea mai înaltă rezoluție din acest moment, 4K Ultra HD, iar diagonala sa este de 139 cm. Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Televizor Smart 3D Panasonic

Televizorul de la Panasonic are toate funcțiile unui televizor inteligent, se conectează la internet, are rezoluție 4K Ultra HD și diagonală de 139 cm. În plus, poate reda imagini 3D. Prețul său cu reducere poate fi găsit AICI.

eMAG Lichidări de stoc – Laptop MacBook Air 11

Laptopul MacBook Air 11 este dotat cu un procesor Intel Dual Core i5 de 1.6 Ghz Broadwell și display de 11.6 inch. Memoria internă este de 4GB, iar spațiul de stocare SSD are 256 Gb. Prețul poate fi consultat AICI.