eMAG publica integral cele mai dubioase cautari din 2018. Avem clasamentele complete din fiecare an!

eMAG si-a facut un obicei foarte interesant din a publica la sfarsitul fiecarui an cele mai dubioase cautari in motorul lor intern de cautare. Foarte multi clienti intra si scriu cu greseli unele articole, insa altele dintre cautari sunt de-a dreptul ridicole.

eMAG publica in fiecare an cele mai haioase dar si ciudate cautari pe care clientii le fac pe site-ul lor. SIgur, tuturor ni se intampla sa mai tastam gresit un cuvant si sa iasa alt cuvant, uneori ni se intampla sa scriem gresit pentru ca asa stiam ca se scrie un anumit cuvant sau obiect, insa unele dintre cautarile astea de pe eMAG o sa va sperie.

De la ceasuri pana la scutiri medicale, clientii eMAG au cautat pe platforma o gama variata de produse in 2018. Unele cautari au fost extrem de precise, iar altele pline de umor, chiar daca uneori involuntar.

In total, anul acesta s-au inregistrat 390 de milioane de cautari pe eMAG, cu 67% mai multe fata de anul trecut. Cel mai cautat produs a fost „squishy”, in timp ce „kendama”, care a dominat cautarile in 2017, a inregistrat cea mai vizibila scadere.

Top 10 cautari pe eMAG:

Ceas

Squishy

Casti

Samsung

iPhone

Bicicleta

Frigider

Aragaz

Anvelope

Troller

Top cele mai amuzante cautari pe eMAG in 2018:

Categoria Cum se aude, asa se scrie

senvici meicar

big de ras gilet

haloin

Categoria In curand pe eMAG

cosciug

rezultate examen

adeverinte medicale cu stampile

Categoria Viata satului

acumulator de caruta

cuibar de pui

cazan tuica stabil des

Categoria Cel mai nefericit typo

acurdeon

spart watch

dozator bele halaba

Categoria Stiu exact ce caut

telescop de bataie

telefon pentru matusa mea Gabriela

biberoane care nu curg numai daca trage bebe

Categoria Brandu mare

peparsi

wuikas

guggi

Categoria Intreaba eMAGu’

ce meci este astazi din campionat

unde gasesc boomeranguri adevarate de vanatoare australiene

cum pirlesti un pork

Topul complet al celor mai amuzate cautari din 2018 poate fi accesat aici:

eMAG - Cautari haioase de anii trecut

eMAG cautari haioase. Categoria: BRANDU' MARE

Cocos Sanel

parfum Cristian Dihor

Chelvin Cline

Dolce and Cabana

bulagrii Omnia

parfum jan pol goltier

ceas tomi hilfigar

maximo duti sport

ralf loren

gimi cho

ceas de dama fosila

eMAG cautari haioase. Categoria: STIU EXACT CE CAUT

sabie de lumina dar nu din plastic

adaptor iphone4 la iphone 5s sau ipad4

adidasi adidas sau nike

aspirator filtru hepa, cu sac sau fara, clasa a,b,c, nivel 60-70-80db, aspirare covoare, accesorii incluse

alcatel pe touch si cu butoane

chiuveta de bucatarie dar nu de inox lant copii dar nu bebelusi

biciclete din carbon cursiera cele mai scumpe din lume

cusca iepure pitic/blana iepure

cea mai tare manea

eMAG cautari haioase. Categoria: VIATA SATULUI

capcane dihor

aparat anti jderi dihori ultrasonic interior exterior

vaci de vanzare vaslui

accesorii pentru gaini

parlitor de porci

tesale pentru vaci

solutie impotriva melcilor

tester pentru gard electric

popandau

eMAG Cautari haioase - Premiile CAUTAREA ANULUI - categoria: cum se aude, asa se scrie

ruter uoairles 3d

cal of diuti gost

pupitru de digei

hastece oan

gipies

sidi jocuri

pazel

combine sade baisaid

pochiemon

veoza

eMAG Cautari haioase. Categoria: IN CURAND PE eMAG

tricou original fotbal club banesti urleta

saltea infasat elefant

casa de inchiriat in uk

manele cu hello kitty

bluza de smeker

husa cu veverita cu dintii scosi pe afara

bad motherfucker

carnati de vanat

costum haloween copil inchiriat

eMAG cautari haioase. Categoria: CEL MAI NEFERICIT TYPO

need for peed

buciclete mtb

play saision

masini de gayrit

condimente fucks

fofotapet

apa de guta

racheta tenis babaolat

family gay

cornelia fucke

eMAG cautari haioase de anul trecut

De menționat este faptul că în cadrul anului 2015 au existat peste 64 de milioane de căutări eMAG, cu 75% mai multe față de anul precedent.

Cea mai lungă căutare a fost alcătuită din 175 de cuvinte care reprezentau un poem al lui Dylan Thomas. Cu siguranță utilizatorul a făcut căutarea pe eMAG dintr-o eroare.

eMAG – Cele mai haioase căutări

În topul celor mai haioase căutări de la eMAG sunt pentru termenul SCĂRPINATOR, dar și alte cuvinte cum ar fi: viagra, case pentru oameni, găini din cauciuc, abțibilduri pentru masca de sudură, tarabe pentru porumb fiert și copt.

Cei de la eMAG au selectat și câteva dintre căutările care nu și-au găsit răspuns pe magazinul online, cum ar fi: manualul crescătorului de porci, furaje iepuri, aparat alungat șobolanii, dispozitiv automat jumulit găini, moara de cereale pentru gospodărie, sfeclă furanjeră, mașine pentru taie lemne, clește castrat porci, zacuscă fasole, garduri electrice pentru mistreți.

eMAG – căutările exacte ale oamenilor hotărâți

O altă categorie haioasă a căutărilor eMAG este cea a oamenilor care au știut exact ce își doresc să cumpere: rochii foarte ieftinepentru copii de 13 ani dar foarte frumoase și scurte pentru banchetul de la școală, telefon zdravăn, cele mai performante telefoane dar să fie foarte ieftine, tv cu tub sau foarte ieftin pe emag, genți pentru excursi pentru un singur umăr pentru copii cu wresling.

eMAG – top cele mai mari căutări

Topul 10 al celor mai mari căutări făcute pe eMAG este, în ordinea descrescătoare: iphone, samsung, căști, ssd, laptop, telefoane, pampers, router, aspirator, allview.

