eMAG Stock Busters – Reduceri de 50%, timp de 3 zile. Cele mai bune oferte

eMAG Stock Busters este o promotie de lichidare de stocuri a celui mai mare retailer online din Romania. In aceasta luna, preturile sunt scazute cu pana la 50%.

eMAG Stock Busters – Lista completa cu toate produsele aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters este campania de lichidare de stocuri ce are loc in fiecare luna la cel mai mare retailer online din Romania. Preturile sunt scazute foarte mult, timp de 3 zile. Am ales si noi cateva produse pe care vi le recomandam, mai jos:

eMAG Stock Busters – Telefoane mobile

Telefoanele mobile sunt intotdeauna cele mai cautate produse la lichidare de stoc, in cadrul promotiei de Stock Busters de la eMAG. De aceasta data, ofertele pentru telefoane nu or sa va dezamageasca deloc: de la Samsung Galaxy S7, S7 Edge, pana la iPhone 7, 6S, SE, dar si alte modele, toate au reduceri de pret semnificative pe care le puteti vedea AICI.

eMAG Stock Busters – Tablete

Tocmai pentru ca tabletele nu mai sunt atat de populare, preturile lor sunt in scadere dramatica, in special in cadrul campaniei de lichidare de stocuri Stock Busters de la eMAG. Gasiti o multime de modele de tablete foarte avantajoase de la Asus, Samsung Galaxy Tab dar chiar si Apple iPad care au reduceri cuprinse intre 15 si 20%. Lista tuturor modelelor si preturile lor o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Laptopuri

In cadrul promotiei eMAG Stock Busters, conform analizei noastre, daca doriti achizitia unui laptop, aveti doua variante: fie un laptop foarte ieftin cu pret sub 1.000 de lei, produs de branduri de top cum ar fi Allview, Asus, Dell, dar care are o configuratie ce nu face fata jocurilor, insa poate fi ideala pentru un elev in scoala generala, de exemplu, fie alegeti o configuratie ce costa peste 2.000 de lei si face fata oricarui joc aparut nou pe piata. Ambele variante prezinta reduceri foarte mari ce depasesc in majoritatea cazurilor 20%. Iata laptopurile la oferta AICI.

eMAG Stock Busters – Televizoare

O alta categorie foarte cautata in cadrul promotiei de lichidare de stocuri eMAG Stock Busters este cea a televizoarelor. Televizoarele cu diagonala foarte mare inregistreaza si cele mai mari reduceri de pret, unele atingand chiar si 50%. Va recomandam in special televizorul Samsung Smart cu diagonala de 138cm si rezolutie 4K ULTRA HD ce are reducere de pret la jumatate si costa sub 2.700 de lei. Toate ofertele le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Electrocasnice

Electrocasnicele, atat cele mici cat si cele mari, au cele mai mari reduceri de preturi intotdeauna la lichidare de stoc. eMAG Stock Busters din aceasta luna vine parca cu niste oferte uimitoare pentru frigidere, masini de spalat rufe si aragazuri, insa si pentru espressoare, mixere, blendere si alti roboti de bucatarie. Toate preturile listate le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Mobila, casa, carti

Ultima categorie pe care v-o recomandam din cadrul promotiei eMAG Stock Busters este cea de mobilier care cuprinde o multime de piese la preturi excelente. Va recomandam in special sa aruncati o privire peste ofertele de scaune de birou, saltele, perne si pilote dar si lenjerii de pat, paturi si halate. Pe toate le gasiti AICI.