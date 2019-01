eMAG – La ce branduri poti obtine extra reducere de 20% si in ce fel

eMAG are o promotie inedita in aceasta saptamana prin care scade preturile cu 20% pentru un numar restrans de branduri.

eMAG – Lista tuturor brandurilor care au reduceri cu 5%, 10%, 20% si chiar 30% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul unei promotii foarte interesante cu reduceri pe diferite categorii de produse si pe diferite branduri. Unele dintre branduri beneficiaza de reduceri de 30%. Extrareducerile de 30% pot fi obtinute printr-un cod/voucher pe care il gasiti accesand URMATORUL LINK.

Mai jos, va detaliem 5 dintre brandurile la care puteti obtine extra reducerile de 30%:

eMAG – Ceasuri si genti Fossil

Fossil este un brand de lux care produce atat accesorii, bijuterii, cat si ceasuri de cea mai buna calitate. Din fericire, cei de la eMAG au o reducere consistenta, extra reducere de 30% pe care o puteti obtine din aceasta promotie. Trebuie sa va spunem ca gasiti bijuterii si accesorii de la 79 de lei in sus, si ceasuri de lux, atat de dama cat si de barbat, cu preturi incepand de la 400 de lei. Ofertele si voucherele de reducere le gasiti AICI.

eMAG – Imbracaminte United Colors of Bennetton pentru EA

O alta promotie foarte buna pentru doamne si domnisoare de aceasta data este cea care vizeaza imbracamintea produsa sub brandul United Colors of Benneton, un brand cu multa traditie in spate si cu o multime de produse de imbracaminte moderne, stylish si la preturi avantajoase. Puteti obtine extra reducere cu un cod special pe aceasta promotie pe care il gasiti AICI.

Imbracaminte Nike pentru EL – eMAG

Alta oferta buna de tot e pentru imbracamintea de barbati de la Nike. Stim ca e un brand extrem de apreciat de partea masculina pentru ca are produse de calitate, rezistente unui stil de viata activ, sportiv, din materiale care lasa pielea sa respire, rezistent si care merita investitia. De la tricouri, hanorace, pantaloni sport, orice piesa de imbracaminte de la Nike pe care v-o puteti imagina, toate au extra reducere de 30%. Va puteti convinge daca veti consulta oferta de AICI.

eMAG – Incalcatime Levi’s

Cei de la eMAG au o perioada foarte buna de reduceri, perioada care include si extra discountul special pentru incaltamintea de la Levi’s. Desi brand-ul e mai cunoscut pentru producerea de blugi si pantaloni, piesele de incaltaminte se ridica la acelasi standard de calitatea. O multime de modele de pantofi sport sunt de gasit acum in oferta eMAG cu preturi pe care rar iti e dat sa le intalnitesti. Lista tuturor modelelor, atat pentru barbati cat si pentru femei, poate fi consultata AICI.

Incaltaminte Converse – eMAG

In ultima faza va recomandam de la eMAG super incaltamintea Converse pe care toata lumea o apreciaza. Stim ca preturile sunt poate uneori peste nivelul altor producatori, tocmai pentru ca si calitatea e mult mai inalta, insa acum puteti avea o super reducere de la eMAG printr-un cod ce aduce 30% discount pentru anumite branduri printre care si Converse. De mentionat e faptul ca acum gasiti la eMAG atat tenisi si incaltaminte sport de la Converse pentru barbati dar si pentru femei. Ofertele sunt AICI.