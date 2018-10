eMAG – Ce telefon mobil ti se potriveste in functie de zodie

eMAG are oferte foarte bune la mai multe telefoane mobile asa ca ne-am gandit sa alcatuit un horoscop al telefoanelor mobile. Alege telefonul tau in functie de ce iti spun astrele.

eMAG – Lista completa cu reduceri mari la telefoane mobile poate fi consultata AICI.

Este adevarat ca cei de la eMAG au reduceri importante la telefoane mobile, atat de multe reduceri incat iti vine foarte greu sa alegi ce ti se potriveste cu adevarat. Ne-am decis sa venim in ajutorul vostru cu un horoscop al tehnologiei: ce telefon mobil la reducere ti se potriveste in functie de zodiac in care te-ai nascut.

Astrele isi vor spune cuvantul in materie de tehnologie, fiecare personalitate are nevoie de un anumit tip de telefon mobil care sa ii satisfaca propriile capricii. Amuzati-va si voi citind in continuare horoscopul despre telefoane mobile si vedeti ce gadget vi se potriveste voua sau prietenilor.

eMAG – Berbec – iPhone 5S

Nativii din zodiac berbec sunt foarte capriciosi si este greu de negociat cu ei. Nu accepta sa faca rabat de la calitate asa ca vor neaparat telefoane din gama Apple, insa sunt si zgarciti si nu accepta sa cumpere cel mai nou model. Cei de la eMAG au insa varianta care impaca si capra si varza dar si berbecul: iPhone 5S, memorie de 16 GB si un pret redus cu 21% in aceasta perioada. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Taur

Cei nascuti sub semnul zodiacal Taur sunt persoane foarte dificile ce au personalitati puternice si ale caror opinii nu se schimba prea usor. Atunci cand vine vorba despre tehnologie si telefoane mobile, cei din Taur nu sunt atat de preocupati de performante cat sunt de un pret foarte avantajos. Din fire patrioti, cei din Taur ar prefera un telefon mobil facut in Romania.

Cei de la eMAG au o oferta excelenta care se potriveste nativilor din Taur: telefon romanesc, 5 inch display, 5 mp camera foto principal si pret foarte avantajos, sub 500 de lei. Aflat ce telefon li se potriveste AICI.

eMAG – Gemeni

Cei nascuti sub semnul zodiacal Gemeni sunt persoane deosebite care se evidentiaza in cadrul oricarui grup. Cu toate ca nu pun cel mai mare pret pe telefoanele mobile, cei din Gemeni simt nevoia sa fie deosebiti sic and vine alegerea acestui gadget. In general Gemenii sunt nehotarati in alegeri, asa ca se decid cu greu daca vor iOS sau Android.

In oferta celor de la eMAG am gasit un telefon care are un pret rezonabil, tehnologie de varf, reducere la promotie de 9% si foloseste sistemul de operare Windows. Are si 32GB memorie si functia 4G. Telefonul acesta poate fi gasit AICI.

eMAG – Rac

Daca te-ai nascut sub zodiac Rac nici macar nu trebuie sa iti mai spun ca aceasta zodie are prostul obicei de a avea suisuri si coborasuri in viata, pe toate planurile. Chiar si atunci cand vine vorba de telefonul mobil, racii au prostul obicei de a fi neglijenti si de a distruge chiar si gadgeturile pe care au dat bani mult. Din acest motiv, astrele au hotarat ca cea mai buna compatibilitate ar fi cu un telefon mobil foarte rezistent.

In oferta de la eMAG am gasit un asemenea telefon, nu costa foarte mult, ba chiar are discount de 10% in aceste zile, are memorie suficienta de 16GB si functia de 4G. Aflati despre ce telefon e vorba AICI.

eMAG – Leu

Zodia care domina in orice imprejurare este LEU. Este dificil sa alegi un telefon pentru cineva din zodiac LEU pentru ca trebuie sa fie neaparat cel mai bun telefon si mai puternic de pe piata din acest moment. Este dificil sa alegi intre un iPhone si un Samsung, evident de la ambele branduri varfurile de gama.

Noi am gasit Solutia perfecta in ofertele de la eMAG. Atat din punct de vedere al pretului cat si al display-ului mare, memorie suficienta si camera foto dintre cele mai bune de pe piata, aceasta oferta le include pe toate. Telefonul despre care vorbim il puteti vedea AICI.

eMAG – Fecioara

Fecioarele sunt persoane fine care au nevoie de incurajari, personalitatea lor caracterizata de timiditate, bun simt, discretie si alte asemenea calitati. Pentru a compensa si pentru a avea mai multa incredere in fortele proprii, nativii din Fecioara trebuie neaparat sa aiba un telefon puternic.

De la eMAG noi le sugeram celor din Fecioara sa aleaga un telefon mobil cu cel putin 32GB memorie si camera foto puternica pentru a face multe selfie-uri. Cu siguranta nu vor regret daca aleg telefonul pe care il gasiti AICI.

eMAG – Balanta

Cei din zodia Balanta simt nevoia sa afiseze telefonul mobil pe care il detin, sa se laude cu el si cu capacitatile acestuia, astfel ca nu s-ar putea sa aleaga un telefon slab.

In oferta celor de la eMAG noi am ales pentru nativii din Balanta un super telefon cu memorie de 32 GB si un design deosebit, rotunjit. Admirati acest telefon AICI.

eMAG – Scorpion

Cei din zodiac Scorpion sunt persoane sirete care vor sa prinda intotdeauna cea mai buna oferta, cele mai mari reduceri si preturile cele mai avantajoase.

La eMAG am gasit o oferta foarte buna cu reducere de 18% pentru un telefon de exceptie. Aruncati o privire AICI.

eMAG – Sagetator

Sagetatorii sunt indiferenti cand vine vorba de telefoane mobile. Daca ar fi dupa ei nu si-ar cumpara niciodata telefon decat strict pentru utilitatea sa: convorbirile cu ceilalti. Cum alte aspecte precum aplicatiile nu sunt interesante pentru aceasta zodie, am fost nevoiti sa gasim la eMAG o promotie ieftina la un telefon ce poate rezista incarcat mai multa vreme decat celelalte telefoane, pentru a putea vorbi cat mai mult. Gasiti telefonul foarte ieftin potrivit pentru Sagetatori AICI.

eMAG – Capricorn

Capricornii sunt patrioti si vor neaparat telefoane mobile produse la noi in tara. Desi probabil nu s-ar astepta, un asemenea telefon mobil produs chiar la noi in tara exista, este ieftin si puternic. Telefonul are capacitatea de a administra doua cartel SIM deodata, 8GB memorie. Detaliile despre acest telefon sunt AICI.

eMAG – Varsator

Cei nascuti sub semnul zodiacal Varsator sunt persoane blande, cu personalitate foarte placuta, sociabili si calmi. Telefoanele mobile nu sunt principala atractie, insa admira un telefon puternic cu o configuratie de calitate si categoric o reducere de pret cat mai mare.

La eMAG telefonul cel mai potrivit pentru cei din Varsator are discount de 16%, memorie de 16GB si functie de 4G. Vedeti despre ce telefon mobil este vorba AICI.

eMAG – Pesti

Cei din zodiac Pesti sunt mereu nemultumiti de ce au in jurul lor, vor mereu mai mult si este foarte greu sa ii multumesti. La fel si in cazul telefoanelor mobile: au nevoie de tot ce este mai bun si fara cusur, dar chiar si asa gasesc de criticat ceva.

La eMAG am ales un telefon cu care nu aveti cum sa dati gres, nici chiar pentru pretentiosii Pesti. Are display mare, memorie de 16 GB si este printre cele mai ravnite telefoane mobile ale momentului. Aflati despre ce telefon e vorba AICI.