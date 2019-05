eMAG – Cat costa sa-ti utilezi complet bucatarie cu incorporabile si cat spatiu economisesti

eMAG – Electrocasnicele incorporabile sunt foarte avantajoase, in special pentru cei care au o bucatarie mica sau vor sa salveze cat mai mult spatiu.

eMAG – Oferta completa de electrocasnice incorporabile poate fi consultata AICI.

eMAG are in oferta sa o multime de electrocasnice avantajoase. Noi ne-am orientat insa spre cele incorporabile in mobilierul de bucatarie pentru ca sunt o adevarata afacere. Incorporabilele va ajuta sa integrati mai bine electrocasnicele in mobilier, sa salvati o gramada de spatiu, sa oferiti un design deosebit bucatariei, dar si sa economisiti bani, mai ales daca profitati de ofertele de mai jos:

eMAG – Pachet promotional Cuptor cu Plita Hansa

Pentru inceput va recomandam din oferta celor de la eMAG un pachet promotional ce cuprinde atat un cuptor incorporabil cat si o plita. Ambele sunt produse de Hansa si au garantie 24 de luni. Cuptorul este electric si are volum de 67l si functiile de Grill si Rotisor disponibil, iar plita functioneaza pe gaz, cu 4 arzatoare si aprindere electrica. Ambele au la exterior un strat de inox foarte avantajos si usor de curatat. Oferta o gasiti AICI.

Plita incorporabila Arctic

Continuam cu o oferta buna de tot pentru plita incorporabila de la Arctic. Aceasta plita functioneaza pe gaz, e produsa chiar in Romania de un brand atat de cunoscut, dar si de sigur, care va ofera pentru linistea voastra sufleteasca o garantie de 5 ani, dar si un pret cu reducere de 24% de la eMAG. Plita are 4 arzatoare si aprindere electrica, iar suprafata sa e din inox. Toate detaliile le gasiti AICI.

Incorporabile eMAG – Hota Star Light

Un alt producator de mare incredere este Star Light, renumit pentru preturile mici pe care le practica. Este si cazul aceste hote incorporabile si telescopice ce are o putere de absorbtie de 204mc pe ora. Hota este dotata cu un singur motor, iar exteriorul sau este din inox si din metal vopsit tot de culoarea inoxului. Latimea hotei este de 60cm. Oferta completa cu 31% discount de la eMAG poate fi gasita AICI.

Masina de spalat vase Beko

Din pacate, statistic in Romania este rar intalnita o masina de spalat vase in bucatarie, insa preturile au devenit tot mai accesibile si ar putea fi accesibila pentru mai multi oameni. O masina de spalat vase va salveaza o multime de timp si energie, iar daca e un model incorporabil precum acesta de la Beko, va salveaza si spatiu in bucatarie si se integreaza perfect in mobilier, fara sa strice design-ul. Masina de spalat are o reducere de 31% la eMAG, e dotat cu 5 programe distincte pe care le poate rula si poate spala pana la 12 seturi de vase simultan. In plus, masina face parte din clasa energetica A+ si are o latime de 60cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Pachet promotional eMAG Whirlpool

Va recomandam in final un pachet excelent de buna calitate de cuptor si plita incorporabile de la Whirlpool. CUptorul este electric si face parte din clasa energetica A+, avand si functia de Autocuratare catalitica disponibila, iar plita este pe gaz, dotata cu 4 arzatoare, aprindere electrica, gratare de fonta si sticla neagra, foarte eleganta si potrivita in orice bucatarie moderna. Oferta eMAG cu reducere de 980 de lei poate fi gasita AICI.