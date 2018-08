eMAG Back to school – Laptopuri ce costa sub 1.000 de lei si sunt ideale pentru elevi

eMAG are o promotie speciala pentru reinceperea scolii din acest an. Printre ofertele foarte avantajoase gasim si multe reduceri pentru laptopuri.

eMAG – Lista cu toate laptopurile ce costa sub 1.000 de lei poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul promotiei eMAG Back To School prin care reduce preturile pentru o multime de rechizite, dar si pentru laptopuri si alte gadgeturi foarte bune pentru elevi. Am ales si noi 5 laptopuri ce costa sub 1.000 de lei si vi le recomandam cum mare incredere.

eMAG – Laptop Allview

Primul model de laptop pe care vi-l prezentam de la eMAG este un laptop de tip 2 in 1, adica ce poate fi transformat cu multa usurinta in tableta. Tastatura este detasabila si ecranul este de tip IPS touch screen. Acest laptop are o configuratie excelenta, un procesor Intel Atom Quad Core de 1.33 Ghz cu ecran de 10.1 inch, memorie de 2 GB si un spatiu de stocare de 32GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Odys

Odys Prime este un laptop foarte performant, se regaseste in stoc limitat la eMAG, are sistemul de operare Windows 10 preinstalat si un ecran de 10 inch IPS LED. Laptopul are procesor Quad Core Intel Atom X5 si memorie de 2GB +32GB spatiu de stocare. Laptopul poate fi transformat in tableta si poate fi conectat la internet prin WIFI. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Dell Inspirion

Trecem la un brand ceva mai cunoscut, o configuratie foarte buna si un pret ce ramane sub 1.000 de lei dupa o reducere record de 23%. Laptopul Dell Inspirion 3552 are un procesor Intel Celeron N 3060 cu pana la 2.48 Ghz, 15.6 inch display, 4 GB si 500 GB spatiu de stocare, iar placa video este Intel HD Graphics. In plus, laptopul vine si cu sistemul de operare Ubuntu Linux inclus. Oferta poate fi gasita la AICI.

eMAG – Lenovo IdeaPad 110

Tot o oferta excelenta este si cea pentru laptopul Lenovo IdeaPad, un laptop cu ecran mare de 15.6 inch. Acest model are procesor Intel Celeron de pana la 2.48 GHZ, 4GB memorie si un spatiu de stocare generos de 500GB. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica de tip DVD-RW si placa video dedicata Intel HD Graphics. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Asus

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru laptopul de tip 2 in 1 de la Asus. Modelul include un procesor Intel Quad Core Atom de 1.44 Ghz, ecran de 10.1 inch, 2 gb memorie si doar 32GB dar de tip eMMC pentru viteze foarte mari. Toate detaliile si pretul sunt AICI.