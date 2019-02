eMAG. 20 idei de cadouri de Valentine's Day pentru EA și EL

Oferta completă poate fi vizualizată AICI.



Luna Februarie a fost declarată ‘’luna dragostei’’, iar cei de la eMAG s-au gândit la îndrăgostiți porniind campania ‘’Un cadou face cât o mie de cuvinte’’. Produse mii, reduceri substanțiale și program de livrare la timp, asta promite marele retailer de Valentine’s Day.

Acum aveți de unde să vă inspirați pentru cele mai frumoase, unice, folositoare, romantice cadouri pentru EA și pentru EL. Retailerul online eMAG aduce în atenție o noua campanie menită să satisfacă și cele mai pretențiose gusturi. Carti, bilete la concert, bijuterii, genti, flori, ochelari de soare, lingouri de aur sunt câteva dintre produsele pe care le veți găsi pe site.

Care credeți că ar fi alegerea perfectă din lista realizată de noi?

Pentru EA

Set Lancome La Vie est Belle

Lancome place tuturor! Este acel miros imbietor care te însoțește pretutindeni. Oferta eMAG AICI.



Buchet Rose

Dacă vreți să îi faceți o surpiză partenerei, trimiteți acasă curierul cu un buchet de flori, dar care să nu aibă niciun mesaj.



Set Stilou Parker

De acum încolo, actele semnate vor împrumuta din personalitatea d-voastră. Stiloul Parker vine ambalat într-un frumos etui de culoare roz prăfuit. Produsul îl găsiți AICI.



Set cadou Valentine's Day pentru ea, 6 produse

Pentru aceia cărora le plac cosmeticele acest set este cadoul perfect. Vizualizați produsul AICI.



Folli Follie, Geanta crossbody

Pentru fashioniste avem produsul perfect. O geantă Follie Follie ce vine cu o reducere de 38%, ca să nu cheltuiți prea mult. Detalii legate de acest produs puteți afla de pe eMAG AICI.



Alexander McQueen Ochelari de soare rosii

Partenera de viață are o colecție impresionantă de ochelari de soare? Atunci, profitați de oferta redusă cu 62% pentru modelul Alexander McQueen. Detalii AICI.



Bratara THIERRY MUGLER

Placată cu aur, cu o reducere fabuloasă de 81% și create de francezul Thierry Mugler! Această brățară va fi adorată! Puteți comanda AICI.

Set de baie Kring Sarah

2 halate și 4 prosoape frumos dantelate pot fi o idee de cadou pentru cele care adoră baile lungi. Detalii AICI.



Bilet Electric Castle Winter Sales

Luna iulie va fi electrizantă! Muzica se va auzi de la Electric Castle și poți suprinde persoana iubită cu un bilet de acces la acest eveniment. Oferta AICI.



Lingou aur, Credit Suisse

Un cadou altfel pentru persoana la care te gândești! Lingoul de aur are 24 de karate si cântărește 5 grame. O investiție inteligentă pentru viitor! Produsul îl găsiți pe eMAG AICI.





Pentru EL

Set Hugo Boss, The Scent

Surpindeți-vă partenerul cu acest cadou înmiresmat. Cu siguranță va aprecia! Iar d-voastră veți plăti produsul redus cu 46 %. Oferta AICI.





Stilou Parker Sonnet

Stiloul din lac carbon si cu oenita din aur de 18 K este un cadou elegant care va fi remarcat de cunoscători. Detalii puteti afla de pe site-ul eMAG AICI.



Set cadou Valentine's Day pentru el, 6 produse





Ray-Ban, Ochelari de soare aviator

Un produs de marcă va face diferența, iar cadoul va fi păstrat mai mult timp. Detalii despre ochelarii Ray-Ban găsiți AICI.





Pepe Jeans, Rucsac cu barete ajustabile

Nu știți ce să îi cumpărați partenerului de Valentine s Day? Ce spuneți de acest rucsac modern al celor de la Pepe Jeans potrivit pentru escapadele la munte. eMAG are acum o reducere de 43%. Vedeți oferta AICI.



UNTOLD 2018, General Access Ticket

4 zile de distracție în luna august la unul dintre evenimentele cool din vara aceasta. Oferta eMAG o găsiți AICI.



Moneda aur, British Sovereign

Pentru colecționari sau pentru cei care se gândesc mereu la investiții această monedă este cadoul potrivit. Are 22 de karate, iar prețul îl puteți afla AICI.



Espressor Bosch Tassimo Vivy II TAS1403

Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu concepeți diminețile fărăr un expresso bun. Modelul Bosch are un sitem de autocurățare și decalcifiere, iar prețul îl puteți afla AICI.



Vincenzo Boretti Butoni

68% reducere la această pereche de butoni argintii, clasici ce se potrivesc oricui. Oferta completă AICI.



