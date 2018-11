eMAG. 10 aspiratoare de top la jumatate de pret. Sau chiar mai ieftine

Curatenia nu mai trebuie sa fie o problema cu un aspirator nou si performant. Daca se poate sa fie si la pret redus, este perfect. eMAG are astazi o super oferta, aspiratoare de top la jumatate de pret si chiar la reduceri de peste 60%.

Aspirator cu sac Heinnei, 700 W, capacitate 3 litri, sac textil, cu filtru Hepa si tub telescopic din metal. Un aparat de curatenie perfect pentru orice familie, nu este zgomotos, are accesorii pentru spatii inguste, este mic si poate fi depozitat oriunde in casa. Sacul textile este usor de curatat si este foarte incapator, astfel ca nu este nevoie sa il cureti foarte des. Durabil si rezistent datorita materialelor continute, acest produs vandut de eMAG este o alegere excelenta pentru intreaga familie. Mai multe detalii despre aspirator gasesti AICI.

Aspirator vertical Dirt Devil Renegade, 80 W, 0,6 litri capacitate, single cyclonic, cu autonomie 30 de minute. Profita acum de super preturi la aspiratoarele verticale, excelente pentru curatarea pardoselilor dure, covoarelor si mobilelor tapitate. Atunci cand scapi ceva pe jos, acest aspirator este perfect. Usor de utilizat si foarte fiabil, este un aparat excelent in orice casa. Detalii despre acest aspirator vandut de eMAG gasesti AICI.

Aspirator cu sac Dirt Devil Beat, 800 W, 1,5 litri capacitate, cu 4 accesorii si filtru Hepa. Aspiratorul are putere mare de aspirare, accesoriile te ajuta sa cureti in toate colturile casei, iar dimensiunea mica il face perfect pentru a fi amplasat oriunde fara sa ocupe spatiu prea mult. Foarte silentios si poate aspira pe o raza de 7,5 metri. Mai multe detalii despre acest aparat vandut de eMAG gasesti AICI.

Aspirator cu sac Daewoo, 800 W, tub telescopic. Acest aspirator a fost special creat sa ofere putere mare de aspirare la un consum de energie minim. Designul compact si dimensiunile mici sunt excelente pentru a curata si cele mai inguste spatii, dar si pentru o depozitare cat mai usoara. Este foarte usor, se utilizeaza simplu si este eficient pentru toate nevoile unei familii. Afla mai multe detalii despre acest aspirator vandut de eMAG AICI.

Aspirator pentru ferestre Dirt Devil Aqua Clean, 5,5 V, 0, 125 litri, cu autonomie 30 minute, 0,83 kg. Acest aspirator indeparteaza praful si murdaria, aburul rezultat in urma incalzirii apei curata si dezinfecteaza si cele mai dure podele sau cele mai murdare geamuri. Acest aparat curata in trei pasi, se pulverizeaza, sterge si aspira. Este un aparat foarte util in orice casa, va face spalarea geamurilor o activitate rapida si placuta. Vezi AICI mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Aspirator vertical Dirt Devil Cavalier, 21,6 V, 24 de minute autonomie. Un aspirator cu un design placut, al carui suport de perete il face usor de folosit si pus la loc. Aspiri imediat in toata casa, inclusiv pe mobile tapitata sau pe covorul cu par de animale. Este foarte usor de intretinut, bateria este foarte rezistenta, iar accesoriile sunt utile pentru orice spatiu din casa. Un aparat excelent, practic si comod. Vezi AICI mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG la jumatate de pret.

Aspirator fara sac Beko, 2,5 litri capacitate, tub telescopic metalic, 700 W cu filtru Hepa. Cu capacitatea mare de curatare, aspiratorul nu necesita golire prea des, este foarte silentios si isi face treaba asa cum trebuie. Are forta mare de aspirare, iar tubul telescopic este super util, cureti toata casa mai eficient si mult mai rapid. Intra AICI pentru mai multe detalii tehnice ale acestui aspirator vandut de eMAG.

Aspitaror fara sac Beko, 2,8 litri capacitate, 800 W, sistem multi cilconic, filtru Hepa 13, performanta 3A. Sistemul multi ciclonic curata praful excelent, iar performanta 3A da cele mai bune rezultate de curatare atat pe pardoseli dure, cat si pe covoare foarte murdare. Filtrul Hepa 13 capteaza cele mai fine particule de praf, polenul si acarienii, fiind excelent pentru persoanelor care sufera de alergii. Tot ce iti doresti intr-un singur aspirator, acum la super reducere la eMAG. Vezi AICI mai multe detalii despre acest produs.

Aspirator cu sac Gorenje, clasa A, 700 W, super silentios, filtru Hepa. Noul filtru Hepa pastreaza toate particulele de praf, dar si cele mai mici murdarii, precum excremente de capusa. Usor de folosit, foarte silentios si cu putere mare de aspirare, acest produs vandut de eMAG isi face treaba in toata casa rapid si eficient. Perfect pentru persoanele alergice, acest aspirator contine atat accesorii pentru curatarea celor mai inguste spatii, cat si saci de schimb. Iata AICI mai multe detalii tehnice despre acest produs.

Aspirator de mana Dirt Devil Verso, 7,2 V, 10 minute autonomie, aspirare uscata si umeda. Un aparat perfect pentru case cu copii mici, care lasa firmituri peste tot in casa. Nu este un aspirator pentru curatenie generala, este doar pentru situatii de criza, cand se varsa lichide pe podea sau atunci cand cei mici s-au jucat cu sarea sau zaharul prin bucatarie. In plus, poate fi folosit mai ales pentru spatii mici, in colturi sau pe muchii. Mai multe detalii despre acest aspirator vandut de eMAG gasesti AICI.