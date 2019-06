Elevi români, abandonați pe aeroporturi. Ministrul Educației, anunț de ultimă oră

80 de copii români au fost abandonați, pe aeroporturile din Doha, Milano și Tokio, după ce au plecat în tabere organizate de o asociație din Târgu Jiu. La întoarcere, copiii s-au trezit că nu aveau bilete cumpărate de organizatori. Unii au ajuns în țară cu sprijinul Ministerului de Externe. ONG-ul nu deținea licență de turism. Organizatorul este profesor de istorie la un liceul din Târgu Jiu și are contractul de muncă suspendat la cerere.

Profesorul care a organizat excursia în care 80 de elevi români au rămas abandonați în Japonia este suspendat din activitate. Precizarea a venit de la ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, în exclusivitate pentru Realitatea TV.

"Profesorul este suspendat din activitatea didactică, se ocupă doar de asociație. Această asociație nu are parteneriat cu inspectoratul sau cu ministerul. Precizez că își asumă integral responsabilitatea activităților pe care le desfășoară. Cerem instituțiilor abilitate, am rugat-o deja pe inspectoarea generală, pot să fac eu, am facut deja, să trimită în toate școlile o solicitare expresă ca parinții să fie informați și să nu-și mai trimită copiii dacă nu au certitudinea că sunt pe mâini bune", a declarat Ecaterina Andronescu.

Între timp, pagina de Facebook a Asociaţiei a fost luată cu asalt de părinţi. Administratorul a închis-o după ce a postat un mesaj în care a transmis că toate taberele sunt momentan suspendate. Asta, deși erau deja plătite.

Părinții copiilor vor acum să-i dea în judecată pe organizatori. Asociația nu deținea licență de turism. Iar faptul că vindea excursii sub pretextul unor tabere pentru copii era cunoscut de autorități de ani de zile.

În 2017, firma a fost amendată cu 30.000 de lei de inspectorii Ministerului Turismului. Și atunci controlul s-a desfășurat în urma unei sesizări depuse de un părinte care a considerat că minorii care au luat parte la tabără au fost puși în pericol. Sancțiunea a fost contestată în instanță, iar în primă fază, ONG-ul a câștigat procesul.

Ministerul Turismului a contestat decizia, iar acum procesul urmează să fie analizat de o instanța judecătorească superioară.