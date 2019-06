Romania U21, condusă din teren de un căpitan c-o poveste de viaţă sfâşietoare: i-a murit o soră

Ionuţ Radu, portarul de 22 de ani al Romaniei U21 şi, în acelaşi timp, căpitanul tricolorilor "mici", a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren la partida Romania - Anglia 4-2, la EURO U21.

Ionuţ Radu a evoluat sezonul trecut în Serie A, la Genoa, dar, în această vară, goalkeeperul nostru a fost răscumpărat de Inter Milano. Portarul naţionalei "mici" a obişnuit să poarte discursuri mobilizatoare în vestiar, înainte de partide, şi să-şi ţină coechipierii în "priză" pe durata meciurilor, cu indicaţii de plasament, din poartă.

Ionuţ Radu a cunoscut succesul acum, la o vârstă, totuşi, fragedă, dar omul dintre buturi are o poveste de viaţă sfâşietoare: când el avea doar 9 ani, sora lui Ema deceda. De atunci, Ionuţ Radu are un ritual: poartă la meciuri, la bara din dreapta, un tricou care are imprimat pe el chipul surorii lui.

"Tricoul cu Ema îl am am de când sunt în Italia. E un tricou pe care l-am făcut eu, ca o dedicație pentru ea. Îl iau mereu în poartă cu mine! Când eram mici i-am promis că o voi duce pe toate stadioanele mari din lume. Am trei fraţi. Eu aveam 9 când a decedat. Tricoul îl las întotdeauna la stâlpul din dreapta. Este modul prin care eu o simt aproape şi simt că e cu mine", a povestit, în trecut, Ionuţ Radu. Când avea 9 ani, în 2006, Andrei şi-a pierdut sora mai mare, Ema, fostă campioană naţională la dans sportiv. Ea avea doar 14 ani şi a murit din cauza unei boli a sistemului imunitar.

Iată tricoul care îi poartă noroc lui Ionuţ Radu: