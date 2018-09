Dragnea și-a deconspirat planul: "Cu acest premier intrat în 2019, PSD nu mai poate fi dat jos"

Liviu Dragnea, la Antena 3

În primul interviu acordat după ședința CEx de vineri, la o televiziune de casă, Liviu Dragnea s-a dezlănțuit la adresa disidenților și adversarilor politici. Șeful PSD vede o conspirație internațională la adresa sa: forțe externe nu vor ca România să nu intre la președinția Consiliului UE cu Guvernul PSD.

Liviu Dragnea și-a deconspirat adevărata intenție cu privire la războiul politic, vorbind despre strategia imaginară a adversarilor interni și externi.

"Cu acest premier intrat în 2019, nu mai poate fi dat jos, nu mai poate fi constestat și vorbim de un an electoral 2019", spune Liviu Dragnea.

Preluarea preşedinţiei UE de către România înseamnă preluarea de către doamna Dăncilă, a mai spus Dragnea. Cu toate presiunile lui Iohannis, premierul şi Guvernul trebuie să gestioneze preşedinţia, a mai spus șeful PSD care ignoră toate avertismentele legate de riscul de pune România într-o postură ridicolă în UE cu Viorica Dăncilă premier după 1 ianuarie.

"Planul e străveziu, trebuie să ai doar răbdare, să pui piesele de puzzle pe masă (n.r. - un plan de a da jos Guvernul). Preluarea președinției Consiliului de către România înseamnă preluarea de către premierul Viorica Dăncilă. S-a decis ca premierul să gestioneze aceste lucruri. Cu acest premier intrat în 2019, nu mai poate fi dat jos, nu mai poate fi constestat și vorbim de un an electoral 2019. Miza uriașă sunt prezidențialele. Înseamnă dorința lui Klaus Iohannis de a avea niște servicii care să se joace prin Justiție, să protejeze, să amenințe, să șantajeze. Înseamnă un an în care rezultatele noastre, chiar dacă vă plictisesc discuțiile acestea, rezultatele vor fi și mai evidente, dacă se poate spunea așa. Iohannis ar putea ajunge să spună votați-mă pe mine, nu am făcut nimic bun, am făcut rău. Un contracandidat al nostru, sper să fie unul comun, se poate prezenta ca un garant al acestei creșteri economice și al unei bunăstări pentru români", a declarat Dragnea la Antena 3.

Forțe europene de dreapta fac totul ca Guvernul Dăncilă să cadă

"Mai sunt și mize politice externe. PSD-ul este cel mai mare partid de stânga din Europa. Mai sunt cinci țări doar cinci în care premierul e social-democrat. Este o ofensivă foarte mare a popularilor europeni, este și ofensiva generată în Parlamentul European. Se dorește o contraofensivă la Ungaria, se dorește ceva cu o țară unde guvernul e de stânga. Vor să aibă în continuare majoritatea în Comisie, în PE, vor ca regulile să fie făcute de ei", a declarat Dragnea, duminică seara, la Antena 3.

Cursă contra-cronometru pentru justiție și servicii

Liviu Dragnea a oferit o altă explicație halucinantă: sistemul odios se zbate ca PSD să nu reformeze justiția și serviciile:



"Este o cursă contra-cronometru cu acest sistem odios. De ce? Una dintre cele trei ale Justiţiei este deja în vigoare. O altă lege a trecut de CCR, iar a treia lege se va dezbate la CCR. Urmează Codurile Penale să fie retrimise la Parlament. Urmează să începem dezbaterile pe legile siguranţei naţionale, ceea ce îi doare foarte tare. Pahonţu se zbenguie de ani de zile în instanţe şi parchete", a spus liderul PSD.