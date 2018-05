Dragnea, după întâlnirea cu Isărescu: Nu suntem în criză economică, PSD nu vrea să preia BNR

"Nu suntem în pragul unei crize economice, nu avem divergenţe cu BNR şi nici nevoia de a fi mediaţi," le-a declarat Liviu Dragnea jurnaliştilor. "S-a convenit că nu există niciun indiciu că România ar fi în pragul unei crize economice şi nu sunt argumente în acest sens. De altfel, eu am adus în discuţie, încă de la început, faptul că nu este niciun conflict între guvern şi conducerea BNR şi deci nu este nevoie de nicio mediere, nu este intenţia PSD de a prelua BNR, ba din contră, dacă vă amintiţi că domnul guvernator a fost ţinta unor atacuri în ultima vreme şi noi l-am apărat,"a declarat Liviu Dragnea. "Mi-am menţínut şi în faţa domnului guvernator opinia că sunt unuii funcţionari de la BNR care-şi coordonează declaraţiile cu alte instituţii, n-am spus că domnul guvernator ar face acest lucru." a mai precizat Dragnea. "În cadrul întrevederii a avut loc un dialog constructiv privind situația și evoluțiile previzibile ale economiei, cu accent pe factorii de influență a ratei de inflație, precum și referitor la perspectivele acesteia pentru anul în curs și 2019. S-a subliniat faptul că o mare parte din creșterea prețurilor înregistrată în ultimele luni a fost cauzată de factori externi, exogeni raportați la acțiunea Guvernului și, respectiv, a BNR.

Pentru asigurarea încadrării ratei inflației în intervalul programat pentru finele anului 2018 și perioada următoare s-a convenit că este necesară continuarea aplicării unui mix eficient și echilibrat de politici fiscal-bugetare și monetare. Dialogul permanent, deschis, bazat pe argumente profesionale și cu respectarea competențelor fiecărei instituții dintre Guvern și Banca Națională a României va fi de natură să permită realizarea acestui obiectiv.

În cadrul discuției s-au validat argumentele privind consolidarea stabilității și predictibilității macroeconomice, precum și existența unor premise clare de creștere a convergenței nominale și reale cu Uniunea Europeană”, a mai punctat Dragnea.

Economia merge bine, investiţííile mai aşteaptă

Întrebat despre evoluţia economie şi mai ales de faptul că analiştii vorbesc despre o creştere nesustenabilă, bazată în principal pe consum, Liviu Dragnea a explicat că totul era prevăzut în programul de guvernare.

"Economia merge exact conform programului de guvernare, previziunile economice pentru acest an sunt bune, pentru anul viitor sunt şi mai bune. Încă din 2016, când lucram la programul de guvernare, am realizat că anii 2017 si 2018, cel puţin până la jumătate, vor fi ani de refacere a planurilor pentru marile proiecte de infrastructură şi în aceasta perioadă pondearea consumului să fie mai mare, iar in 2019 si 2020 acest raport să se schimnbe. In 2016 si 2017 investiţiile private au fost mai mari, aşa că rezultatele economice au fost bune”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a lansat şi remarci ironice la adresa estimărilor economice ale Comisiei Europene. "Nu vreau să intru în conflict cu CE, dar şi în anii trecuţi a avut previziuni mai mci privindf creşterea economică şi mai mari privind deficitul, care nu s-au dovedit a fi chiar precise. Şi pentru 2017 au spus că vom depăşi pragul de prejudiciu de 3% din PIB, estimarea este că şi anul acesta vom avea un deficit undeva la 2,96-2.98%."

Înaintea discuţiilor cu conducerea BNR, şeful Camerei Deputaţilor a avut întâlniri de urgență pe bandă rulantă. Prima dată a venit Călin Popescu Tăriceanu, care a stat în biroul lui Liviu Dragnea aproape trei ore. A plecat, iar apoi, a venit Viorica Dăncilă, însoțită de Anca Alexandrescu, consilierul premierului.

La scurt timp, a venit și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a intrat în biroul lui Liviu Dragnea, urmat de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. A fost pentru prima dată când Isărescu a venit în biroul lui Liviu Dragnea. Totodată, la reuniune a participat și Darius Vâlcov, dar acesta a intrat pe o ușă laterală la reuniune. În fața biroului șefului PSD, erau zeci de camere și jurnaliști care așteaptau declarații.