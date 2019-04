Dragnea, dezlănţuit la Botoşani contra celor "speriaţi că PSD face mult bine"

Liviu Dragnea s-a dezlănţuit, în discursul susţinut vineri, la Botoşani. Liderul PSD a reluat tema complotului împotria sa şi a PSD, un complot din care care fac parte politicieni subordonaţi serviciilor sau cu viziuni fasciste, precum şi multinaţionale. Înaintea discursuului furibund al lui Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă a vorbit şi ea despre "atacurile" la care a fost supusă şi a invocat nevoia de a avea la Cotroceni un preşedinte PSD.

Una dintre ţintele atacului lui Liviu Dragnea a fost Alianța USR -PLUS, pe care a botezat-o, ironic, "USR PLUS Doi și un sfert".

"Ce au făcut ceilalţi, de exemplu "USR PLUS Doi și un sfert". Cât a fost Cioloş , aşa ca nişte cifre generale, nu a vrut să dea subvenţii la agricultori. Ce au zis, că nu vor proprietate, că vor adopta OUG să aresteze toţi pesesdişti. E şi asta o opţiune, se pare că fasciştii de dinainte încep să fie invidioşi, nici ăia nu au fost aşa pe faţă", a tunat Dragnea.

Şi Viorica Dăncilă s-a plâns de atacurile lansate împotriva sa şi a PSD, pentru a fi impiedicată punerea în practică a programului de guvernare.

„Cred că am fost cel mai atacat prim-ministru de după 1989, dar nu am făcut şi nu o să fac niciun pas înapoi, pentru că am o datorie faţă de cetăţenii acestei ţări, am o datorie faţă de ţara mea, am o datorie faţă de cei care mi-au acordat această încredere, mă refer la preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la conducerea partidului, mă refer la toate judeţele care m-au susţinut”, a declarat Dăncilă. "Îmi doresc să aveți încredere și îmi doresc ca împreună să mergem la guvernare până-n 2020, iar în primul rând în 2019 să câștigăm alegerile europarlamentare și să avem președintele României un președinte PSD", a mai afirmat şefa Guvernului.