Doliu pentru fanii seriei James Bond. A murit un nume important, care a marcat franciza

Regizorul britanic Lewis Gilbert, a cărui filmografie bogată include şi trei pelicule din seria James Bond, a decedat la vârsta de 97 de ani.

''Am aflat cu mare tristeţe că ne-a părăsit prietenul nostru drag, Lewis Gilbert'', au scris producătorii Michael G. Wilson şi Barbara Broccoli pe site-ul oficial dedicat filmelor cu agentul 007, scrie Agerpres.

''Lewis a fost un gentleman adevărat. A adus o contribuţie importantă la industria britanică de film, precum şi la seria de filme Bond''.

Cele trei filme cu Bond regizate de Lewis Gilbert sunt ''You Only Live Twice'' (1967), ''The Spy Who Loved Me'' (1977) şi ''Moonraker'' (1979).

Şi-a început cariera în lumea filmului ca actor, pe când era copil, după care a lucrat ca asistent pe platourile de filmare ale peliculei ''Jamaica Inn'', realizate de Alfred Hitchcock.