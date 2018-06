Doliu în lumea culturală din România! Un mare nume a murit, după o grea suferinţă

Doliu în lumea culturală! Un mare nume a murit, după o grea suferinţă

Internat de doua zile in spital, dupa o grea suferinta, cunoscutul si legendarul colectionar al Iasiului Dumitru Grumăzescu a murit, vineri dimineata. Acesta avea o serie afectiuni grave, printre care si cancer la ficat.

Inca de joi s-a observat linistea care a acaparat strada Lapusneanu si Galeriile Anticariat Dumitru Grumazescu. Persoanele apropiate au anuntat ca acesta are probleme de sanatate, motiv pentru care locul a devenit mai putin frecventat de prieteni si cunostinte.



Toata viata si-a investit-o in cultura si a muncit cu pasiune nebuna, facand din magazinul sau un important punct de reper pentru iubitorii de obiecte si carti cu parfum interbelic. Acesta privea in urma cu regret si spunea ca, din pacate, a ajuns la capatul puterilor.



"Sunt un nebun indragostit pe veci de anticariat, insa nu mai este speranta pentru cei ca noi. De vreo cinci ani incoace au inceput sa scada teribil de mult vanzarile. Magazinul nu mai produce nici macar atat cat sa-si acoperecosturile lunare. Sunt zile intregi cand nu se vinde nimic. Ca sa pot prelungi viata magazinului am inceput sa vand din colectiile mele, din cartile si din obiectele rare pe care le am. Mi-e greu sa ma despart de ele, dar magazinul mi-e mai drag, pentru ca aici se afla toata munca mea", declara Grumazescu, in 2012, pentru bzi.ro.