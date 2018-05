Doina Gradea, prima reacție după scandalul #capdeporc

PDG al SRTV, Doina Gradea, acuză că unele din înregistrările făcute publice de jurnalistul Dragoş Pătraru au fost de fapt discuţii telefonice, care au avut loc fără ca altcineva să se afle în birou, susţinând că acestea au fost trunchiate. Gradea îl acuză pe Dragoş Păstraru de presiuni.

"Formulez urmatoarele randuri in dubla calitate, aceea de Presedinte Director General al SRTV si aceea de persoana privata.

Doresc sa fac o serie de precizari cu privire la discutiile aparute in ultimele zile, discutii care aduc atingere atat SRTV si imaginii acesteia, cat si vietii mele private.

In calitate de persoana privata marturisesc ca nu am crezut ca voi fi pusa in situatia ca unele conversatii private, unele purtate telefonic, in timp ce ma aflam singura in birou, sa devina subiect de presa. In orice tara civilizata, asadar si in Romania, inregistrarea, fara acordul meu, a acestor conversatii este o actiune nelegala si cel care a facut-o va raspunde in fata legii.

Ma intreb, de data aceasta ca oficial al acestei institutii de interes public, ce alte sedinte si discutii cu caracter strategic, continand poate informatii cu caracter confidential, au fost inregistrate in acelasi mod, ilegal?

In cele sapte luni de la numirea in functia de director general interimar al SRTV si de Presedinte Director General, presiunile facute asupra mea, de catre un realizator aflat in preajma perioadei de negociere a contractului sau extrem de lucrativ cu televiziunea publica, nu au incetat. Ele s-au intensificat si s-au transformat treptat in amenintari fatise. Evident, aceste amenintari au fost evitate cu grija atunci cand s-a procedat la trunchierea si montarea inregistrarilor realizate nelegal, in intrevederi sau convorbiri purtate cu acelasi realizator de program sau din discutii avute in spatii private, el nefiind prezent. Din prima zi a mandatului meu de director general interimar, am fost tinta unei campanii premeditate acestui realizator – cum el insusi a declarat ca face o investigatie din ultimele 7 luni - , de defaimare prin discreditarea mea constanta si, implicit, a institutiei pe care o conduc. Campania a constat in prezentarea de informatii trunchiate si scoase din alt context si montate cu rea-credinta, acestea nefiind adevarate.

Aceeasi persoana a folosit spatiul emisiunii pe care o prezinta la TVR1 pentru o rafuiala personala si unilaterala cu conducerea SRTV, in timp ce – in mod paradoxal – acuza cenzura si ingradirea libertatii sale de exprimare. Nicaieri in lume, un post de televiziune, fie el public sau privat, nu permite unui angajat sau colaborator sa defaimeze institutia in care isi desfasoara activitatea si cu care se afla intr-o relatie contractuala clara! Nicaieri in lume, in niciun fel de organizatie media, prevederile unui contract nu sunt aplicabile unilateral si optional.

Incalcarile contractului cu SRTV sunt evidente prin intreprinderea de acte sau fapte de natura sa prejudicieze bunul renume al statiei publice sau al activitatilor acsteia. El ne acuza de cenzura, presiune si amenintari, insa lipsa de cenzura este probata de insasi continuarea difuzarii pe TVR1 a emisiunii “Starea natiei” chiar in conditiile exprimarii pe post a acuzelor sale.

In calitate de director general interimar si mai apoi de Presedinte director general al SRTV am dreptul de a interveni in politica de stiri, editoriala in general, pentru a asigura echilibrul si echidistanta cerute de Legea 41/1994, de Statutul jurnalistului din TVR si de Codul deontologic. Cu toate ca aveam dreptul nu am participat niciodata la sedintele de sumar, la sedintele de stiri, nu am avut acces la sumarul stirilor si nu am dispus scoaterea sau introducerea din programe a unor materiale. Am cerut, in toate discutiile cu managementul Stirilor, sa fie respectata conditia de echidistanta ceruta de lege.

Fata de cele prezentate de Dragos Patraru rezulta, fara dubiu, faptul ca sunt neadevarate, neexistand nicio masura luata impotriva vreunui jurnalist din Departamentul Stiri sau eliminarii vreunei stiri din program, acestea fiind difuzate in mod normal fara a fi imixtiuni.

In masura in care a fost lezata demnitatea vreunei persoane sau coleg doresc sa ii asigur ca nu am avut nicio clipa intentia de a ii jigni in vreun fel, drept pentru care inteleg sa imi cer scuze public pentru situatia creata.

Ca Presedinte Director General al TVR voi intreprinde toate demersurile legale pentru a apara interesele acestei institutii.

Ca persoana privata imi rezerv dreptul ca, prin aceleasi mijloace legale, sa imi protejez spatiul personal de orice incalcare brutala si nelegala a acestuia"

