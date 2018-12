Dezvăluire incredibilă. Câți bani primesc direct de la PSD unii jurnaliști și analiști

Au fost publicate statele de plată ale „jurnaliștilor" și „analiștilor" plătiți de PSD din bani publici! Pe primul loc la capitolul "încasări de la PSD" stă Doru Bușcu, consultantul cel mai intim al lui Dragnea.

10 milioane de lei! Atât încasează o serie de analişti şi jurnalişti de la PSD, care îi plătește cu fondurile primite de partid din banii publici. Dezvăluirea a fost făcută de publicația Newsweek.

În rolul principal, chiar Doru Buşcu, care a negat vehement de-a lungul timpului legăturile cu Liviu Dragnea.

Între 17.000 și 52.000 de euro, lunar, pentru Doru Bușcu. Atât ar fi virat PSD din iulie 2016 şi până în prezent în contul unor firme controlate de acesta, potrivit Neewsweek.

Banii ar fi fost primiţi pentru a avea prestaţii televizate în sprijinul partidului condus de Liviu Dragnea. Doru Buşcu are însă o cu totul altă explicaţie.

,,Am contracte vechi cu firmele astea. Nu am nici o legătură cu alte contracte. Vedeți voi pe undeva că eu susțin poziția PSD? Păi, firma cu care lucrez eu are clienți comerciali. Contractele noastre sunt pe clienți comerciali. Nu e treaba voastră care este obiectul acestor contracte. Sunt contracte care presupun activități de publicitate și asta e", a declarat Doru Buşcu.

Nu este însă singurul nume care a avut de câştigat de pe urma PSD. Ca și în cazul firmelor lui Bușcu, bilanțurile societăţilor controlate de Vasile Dîncu arată că toate încasările provin din vistieria social-democraţilor.

Lista continuă cu jurnalistul Bogdan Chirieac, cel care prin firma sa a încasat în acest an de la PSD peste un milion de lei. Aceeaşi sumă se regăseşte şi în cazul sociologului Marius Pieleanu, în timp ce Mirel Palada a încasat puţin peste 200.000 de lei.

Alți jurnaliști care au facturat prestații pentru PSD au fost Răzvan Savaliuc și Adina Anghelescu-Stancu. În cazul lor este vorba de peste 300.000 de lei. Şi Marius Ghilezan a fost recompensat de partidul condus de Liviu Dragnea cu 120.000 de lei. Mai mulţi bani a primit Liviu Alexa, peste 430.000 de lei, potrivit Newsweek.

PSD şi-a permis luxul să plătească toţi aceşti jurnalişti şi analişti, pentru că primește lunar de la Autoritatea Electorală Permanentă 8 milioane de euro.