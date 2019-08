Denise Rifai: Ana Birchall nu trebuia să se amestece în anchetă și să telefoneze familiei Alexandrei

Realizatoarea Realitatea TV Denise Rifai crede că ministrul Justiției, Ana Birchall nu avea de ce să se implice în anchetă și să anunțe familia că ADN-ul Alexandrei este confirmat de INML.

Denise Rifai spune că Birchall nu trebuia să se amestece într-o anchetă a procurorilor pentru că este un om politic. Denise Rifai a dezvăluit și ce întâlniri are Viorica Dăncilă în biroul său de la guvern, într-o perioadă în care ţara e cu ochii pe Caracal, şi în timp ce miniștii o așteaptă la ușă.

”Brusc ne-am trezit dupa 8 zile in care nu se stia nimic, ne-am trezit cu doamna Birchall cu d-na ministru al Justitiei care suna familia si spune ca datele preliminare ADN confirma ca e Alexandra. Acum nu inteleg in ce calitate si in baza carui fundament legal d-na ministru intervine in ancheta si are acces la informatii din ancheta, ce baza legala ale doamna cand intra in ancheta, totusi ministrul justitiei e un om politic, stiam ca imixtiunea unui om politic in ancheta penala nu e permisă”, a spus Denise Rifai.

În contextul bâlbâielilor din ancheta de la Caracal, se pare că premierul Dăncilă are timp de cu totul altceva.

Denise Rifai a dezvăluit în exclusivitate despre cum au așteptat miniștrii două ore și jumătate la ușa premierului Dăncilă în timp ce această se afla într-o discuție extrem de importantă cu un designer vestimentar.

”Doamna Dancila, miercuri acum, a avut ministri la usa asteptand-o, a stat in birou 2 ore si jumatate cu un designer vestimentar, nu e gluma, era cu brosele, vestimentatiile foarte scumpe, doamna in aceasta perioada in care Romania este in aceasta situatie dramatica femeia asta asta a avut de facut”, a spus Rifai.