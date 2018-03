De ce au murit atât de mulţi români de gripă? Virusul a suferit o mutaţie - avertismentul medicilor

Peste 120 de romani au murit, in ultimele luni, dupa ce s-au imbolnavit de gripa. Copii, tineri sau batrani, victimele sunt din toate categoriile de varsta, nu doar din cele de risc.

Medicul Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals, din Capitala, a explicat, pentru ziare.com, ca gripa este, prin definitie, o boala agresiva cu potential letal, de aceea exista si vaccin pentru a lupta cu ea.



"Gripa e agresiva prin definitie, gripa e o infectie respiratorie cu potential mortal, asta este si motivul pentru care ne vaccinam doar impotriva gripei, nu si impotriva celorlalte viroze respiratorii. Gripa nu e orice raceala. Toata lumea care raceste si ii curge putin nasul zice 'am avut gripa'. Gripa este aceasta forma urata, care are potential mortal", a declarat dr. Catalin Apostolescu.



Numarul mult mai mare de imbolnaviri si decese se explica insa si prin faptul ca am avut parte de un sezon epidemic de gripa.



"Ne-am aflat in sezon epidemic de gripa anul acesta si, cum numarul imbolnavirilor a fost mai mare, proportional a crescut si cel al deceselor. Nu e un numar foarte mare. Si cazuri de imbolnaviri au fost mult mai multe decat in anii precedenti. Nimeni nu-si doreste aceste morti, dar sunt explicabile. Suntem imediat sub situatia din 2009-2010, cand a fost pandemia de gripa porcina care a cuprins atunci toata lumea. Gripa de epidemie apare la interval de 4-5 ani, virusul sufera niste modificari periodice si anul acesta ne-am confruntat cu o astfel de situatie. O data la 4-5 ani, virusul sufera mutatii antigenice minore, iar o data la 30-40 de ani sufera mutatii antigenice majore. Mutatiile minore corespund varfurilor epidemice, cum ne-am confruntat noi anul asta, mutatiile majore dau pandemiile. Am avut in 2009-2010, precedenta a fost in 1976-1977", a explicat medicul.