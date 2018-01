Cei mai puternici lideri din lume se întâlnesc de azi la Davos. Care e agenda discuțiilor

Davos World Economic Forum 2018

Liderii cei mai puternici din lume se vor întâlni de marţi până vineri în cadrul Davos 2018, pentru o conferință anuală de elită de patru zile cunoscută sub numele de "Forumul Economic Mondial".

Cei mai puternici politicieni și lideri de afaceri din lume se numără printre participanții la Davos 2018. Vor fi acolo premierul britanic Theresa May, cancelarul german Angela Merkel, premierul canadian Justin Trudeau și președintele francez Emmanuel Macron.

Un total de 340 de lideri politici sunt așteptați să participe, printre care şi șefi de stat și de guvern din Africa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord și America Latină.

Președintele american Donald Trump este aşteptat și el să participe la eveniment, iar Narendra Modi, prim-ministrul Indiei, va da citire moţiunii de deschidere.

Mulțe dintre personalităţile de seamă ale marilor organizaţii internaţionale ale lumii vor participa la Davos 2018. Printre ele se numără Antonio Guterres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Zeid Ra'ad Hussein, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și Jim Yong Kim, Președintele Băncii Mondiale.

De asemenea, din vor fi prezenţi pentru a-şi expune poziţiile în domeniile afacerilor şi a finanţelor mondiale Ginni Roomette de la IBM Corporation, Fabiola Gianotti de la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN), Geneva, Sir Martin Sorrell de la WPP și Christine Largarde din Fondul Monetar Internațional.

Șefi de organizații caritabile, cadre universitare și organizații neguvernamentale vin, de asemenea, ca și un număr mic de celebrități. Lista din acest an include Elton John și Cate Blanchett.

Ambii sunt beneficiari ai Premiilor Anuale de Cristal ale WEF, care semnifică "realizările artiștilor de frunte care și-au manifestat angajamentul exemplar de îmbunătățire a stării lumii".

Elita mondială reunită în staţiunea montană Davos caută soluţii pentru cum să facă lumea mai bună, în condiţii nemaiîntâlnite în ultimul deceniu: economia lumii o duce bine, poate chiar prea bine, iar populismul, spaima de anul trecut, este în regres.

Însă problema căreia nu i s-a găsit soluţie, creşterea inegalităţii, persistă. Cum inegalitatea este adesea asociată cu globalizarea, unul din scopurile Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos de anul acesta este reconstruirea încrederii în globalizare.

„Ne-am culcat pe o ureche“, spune Robert Shiller, profesor la Universitatea Yale şi laureat al Premiului Nobel, potrivit ZF.ro. El compara situaţia actuală cu criza din 1929, când prăbuşirea acţiunilor a ajutat la declanşarea Marii Depresiuni economice. Însă dacă va veni vreo corecţie, „nu va fi probabil la fel de brutală ca aceea din 1929, dar poate perturba“, a explicat Shiller.

Mai optimist este colegul său de la Harvard, profesorul Kenneth Rogoff, care spune că „umbra lungă a crizei financiare dispare în sfârşit“ şi de aceea „creşterea va continua să depăşească aşteptările“.

Puţini sunt cei care au prevăzut corect evenimente dramatice cum a fost criza din 2008. Însă unii dintre invitaţii de la Davos se numără printre cei inspiraţi. În 2007, când creşterea globală duduia şi acţiunile avansau, fostul secretar al Trezoreriei americane Lawrence Summers a spus că „merită să ne amintim că pieţele erau încrezătoare în vara anului 1914“.

Nouriel Roubini de la universitatea New York a prezis o „aterizare dură“. Acum, Rogoff crede că dacă o nouă criză va lovi lumea, ea va veni probabil din China, a doua economie ca mărime a lumii, dar una care se răceşte.

Din AGENDA discuțiilor

Prima zi: Piețele globale într-o lume fracturată

Una dintre primele sesiuni de dezbatere de la Davos 2018 se focusează pe starea piețelor. Participă 5 top manageri, iar dezbaterea este moderată de Maria Bartiromo de la Fox Business News:

- Steven Schwartzman, Chairman, Chief Executive and Co-Founder of the Blackstone Group.

- Adena Friedman, President and Chief Executive Officer, Nasdaq Inc.

- Frank Appel, Chief Executive Officer, Deutsche Post DHL Group

- Brian T. Moynihan, Chairman and Chief Executive Officer, Bank of America Corporation

- Tidjane Thiam, Chief Executive Officer, Credit Suisse AG

Alte teme de dezbatere:

Următoarea criză financiară?

În tehnologie ne punem credința? (In Technology We Trust?)

Noua paradigmă a sănătății

Crizele umanitare care vor domina anul 2018

Să salvăm globalizarea economică de ea însăși

Către un capitalism îmbunătățit

Ce ar putea declanșa o criză majoră de securitate în 2018?

Economia digitală