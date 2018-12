Darius Vâlcov, anunț neașteptat: "#indraznestesacrezi"

Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, susține că România s-a încadrat în ţinta de deficit de 3%.

Darius Vâlcov a scris pe Facebook, în această seară:

"Deficit (cash) 2018 = 2,92%

Felicitari valoroasei echipe de la Ministerul Finantelor Publice!

#indraznestesacrezi"

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 26 de miliarde de lei, respectiv 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), arată datele publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Spre comparaţie, execuţia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie ale anului trecut s-a încheiat cu un deficit de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB, a scris stiripesurse.ro. Astfel, deficitul bugetar era, la 11 luni, de 2,25 de ori mai mare ca pondere în PIB şi de 2,6 ori mai ridicat, ca valoare nominală, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

În ciuda datelor oficiale prezentate de MFP, Darius Vâlcov a anunţat acum un deficit de doar 2,92%. Zilele trecute, fostul şef al Fiscului Gelu Diaconu afirma că încadrarea în ţinta de deficit de 3% este imposibilă. "Singura sansa pentru a inchide bugetul pe 2018 in tinta de deficit consta in realizarea de venituri de 35 de miliarde de lei in decembrie. Niciodata nu s-a realizat aceasta suma. Fara masluirea cifrelor este imposibil", afirma Diaconu.