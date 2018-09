Dăncilă rupe tăcerea după scrisoarea disidenților care cer demisia lui Dragnea

Presiune uriașă pe Viorica Dăncilă după ce grupul disidenților din PSD a propus retragerea lui Dragnea de la șefia PSD și trecerea premierului în poziția de șef interimar al partidului până la Congresul de anul viitor.

Ședință de Guvern în plină criză politică în interiorul partidului de guvernământ. Toți ochii sunt pe reacția premierului Dăncilă după ce grupul liderilor care îl contestă pe Dragnea au propus-o interimar la conducerea PSD.

Este de așteptat ca Viorica Dăncilă să facă declarații de presă la ora 13.00, la începutul ședinței de Guvern, în care ar putea să facă referire și la situația de la vârful alianței de guvernare.

Fostul premier Victor Ponta a declarat că Dragnea i-ar fi cerut miercuri Vioricăi Dăncilă să iasă public și să declare că dacă el nu va mai conduce PSD, atunci va pleca și ea din funcția de premier. Dăncilă, însă, nu l-ar fi ascultat.

"Știu că Dragnea a fost azi pe la 5.00 (17.00) peste Dăncilă să o oblige să spună că pleacă și ea și, după cum ați văzut nu s-a întâmplat asta. Știu că luni Dăncilă pleacă la Bruxelles și liderii europeni i-a spus că România rămâne pe calea europeană, dar nu se mai poate cu Dragnea", a declarat Ponta.

Cu câteva zile în urmă, premierul a intrat la miezul nopții pe un post TV pentru a infirma știrea care anunța că va demisiona din motive medicale. „Nu demisionez și nici nu am intenția să demisionez. E o informație falsă. Cineva care ar vrea să demisioneze nu ar avea un program încărcat", a spus ea, în direct, la Antena 3.

Un ziar apropiat liderului PSD anunțase că Viorica Dăncilă nu se mai desparte de medicul personal, care nu pleaca de la Palatul Victoria cat timp premierul se afla acolo.

"Si cu toate ca public nu a rasuflat nimic pana acum despre situatia medicala a sefului Guvernului, "cazaturile de calciu", "glicemia variabila" si cele si cate trei "intepaturi" pe zi nu aveau cum sa nu-i alerteze pe apropiatii acesteia, mai ales pe cei de la varful partidului",a titrat la acel moment National.ro. Și Liviu Dragnea a sărit în apărarea premierului, spunând că informațiile privind demisia pe motive medicale este o manipulare.

Scrisoarea deschisă semnată de trei lideri ai PSD şi dată publicităţii miercuri, prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor, reprezintă un semnal de alarmă şi un apel public către toţi colegii de partid, a declarat senatorul social-democrat Adrian Ţuţuianu.

"Am făcut un apel public la toți parlamentarii, la toți liderii de filiale județene să ni se alăture în acest demers care nu are la bază niciun fel de interese. Nu cred că este cazul să discutăm de preluarea puterii, soluția pe care noi am propus-o este un interimat la conducerea partidului, care să fie asigurat de președintele executiv, așa cum este prevăzut în statut. Așa am decis noi, că este bine să și-o asume trei lideri".

Senatorul PSD a menţionat că nu a discutat încă pe tema scrisorii cu premierul Viorica Dăncilă.

"Dar doamna Dăncilă este un om responsabil şi sunt convins că, dacă scrisoarea noastră va fi adoptată ca hotărâre a CExN, doamna Dăncilă va trebuie să facă ceea ce trebuie făcut", a adăugat el.

Senatorul social-democrat Adrian Ţuţuianu a declarat miercuri că, în cazul în care nu se găseşte o "soluţie serioasă la problemele pe care PSD le are astăzi", există riscul ca unii dintre parlamentari să plece spre alte partide politice, fapt ce poate genera o pierdere a majorităţii parlamentare, cel puţin la Camera Deputaţilor.

Este al treilea guvern PSD din ultimul an și jumătate care trece printr-o criză majoră după debarcarea prin moțiune de cenzură a Executivului Grindeanu și forțarea demisiei cabinetului Tudose.