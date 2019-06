Dăncilă a primit vestea așteptată. Ce se va întâmpla la moțiunea de cenzură

Astrologul Cristina Demetrescu a explicat la Realitatea TV cum vor influenta astrele soarta premierului Viorica Dancila la noua motiune de cenzura.

"Norocul doamnei Dancila este un fel de struto-camila, nu as putea sa spun ca este un noroc. Harta este foarte clara. Anume, luna, in momentul motiunii de cenzura, este in Berbec, adica pe zona de putere, adica Guvern. Daca luna era in zona de opozitie, atunci opozitia avea castig.

Este o lupta, este timp destul de putin, realitatea este mai complicata. Spuneam de o foarfeca cu doua lame, Romania va intra in criza si oricine ar veni in acest moment, lucrurile sunt complicate.

Lucrurile s-au mai linistit, Romania s-a mai calmat, dar este inca o perioada extrem de dificila, in ziua motiunii, luna este pe zona de putere, pe zona Guvernului, asta avantajeaza guvernul actual", a explicat astrologul la Realitatea TV.