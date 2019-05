Dacian Cioloș revine după atacul către președinte: ”Nu a fost deloc în intenția mea”

Dacian Ciolos si Klaus Iohannis

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune că nu a intenționat să îl atace pe președintele Klaus Iohannis atunci când a spus că trebuie să își asume răspunderea pentru desemnarea premierilor PSD și este convins că șeful statului nu este confortabil cu situația în care a fost pus. El mai precizează că nu a luat o decizie cu privire la candidatura sa la alegerile prezidențiale.

”Prima tema mare a fost cea legată de reforma constituțională. Din păcate, am văzut ca unele pasaje de acolo au fost interpretate ca fiind un atac la președinte. Nu a fost deloc așa, nu a fost deloc în intenția mea să-l atac pe președinte, pentru că eu sunt convins că nici președintele nu e și nu a fost confortabil cu situația în care a fost pus atunci când i s-au propus astfel de candidaturi. Și noi credem că trebuie să reformăm Constituția, în așa fel încât președintele să nu mai fie cu spatele la zid, pus de Parlament, cu amenințarea referendumului pentru demitere, dacă nu acceptă anumite persoane, chiar incompetente fiind”, a declarat Cioloș, într-un interviu pentru ziare.com.

Dacian Cioloș a mai spus că președintele trebuie să fie în situația în care poate să-și asume, pentru că el oricum își asumă public nominalizările pe care le face, dar trebuie să poată să le refuze, atunci când e cazul, fără să aibă această amenințarea suspendării. Întrebat dacă, ipotetic vorbind, ar fi desemnat-o pe Viorica Dăncilă pentru funcția de premier în cazul în care ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis, Cioloș a evitat să dea un răspuns clar.

”Eu sunt convins că domnul președinte a avut motivele dânsului să ia decizia pe care a luat-o și probabil a avut date și informații pe care eu nu le am. Dar sunt la fel de convins că domnul președinte nu a fost foarte confortabil cu această decizie. Eu nu mă pun în locul nimănui, fiecare, cum am spus, își asumă responsabilitatea pentru deciziile pe care le ia și sunt convins că are și argumentele pentru asta”, a comentat Cioloș.

Fostul premier mai declară că încă nu a luat o decizie cu privire la înscrierea sa în cursa pentru președinție: ”Nu, nu e nicio decizie luată, am mai spus. Decizia o va lua partidul și probabil Alianța, vom vedea după alegerile europarlamentare”.