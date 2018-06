DACIA. Dacia LOGAN fabricată de americani. Cum arată Dacia Logan ce se plimbă pe străzile din SUA

Dacia Logan este o maşină populară în toată lumea. Nu doar în Europa, unde a devenit una dintre cele mai bine vândute maşini, dar şi peste Ocean.

Deocamdată, americanii doar importă modelul Dacia Logan, cu model electric, dar ei fabrică o maşină care a împrumutat aspecte de la Loganul nostru clasic. Este vorba despre Modelul electric american Coda EV, care a luat forme de la Dacia Logan. Motivul Coda EV este bazat pe sedanul chinezesc Hafei Saibao, care a copiat Loganul si Chevrolet Aveo.

O privire mai atenta asupra infatisarii modelului american ne face cunostinta cu forme extrem de familiare, pe care le putem admira in fiecare zi pe strazile noastre. Asemanarea cu formele Daciei Logan - pentru ca despre acest model este vorba - nu este insa intamplatoare. Compania americana care a produs Coda EV a format un parteneriat cu un producator din China, Hafei Automotive, modelul electic fiind produs pe baza sedanului Hafei Saibao, scrie automarket.ro. Aici intervine "scurtcircuitul" de design, chinezii preferand sa adopte un design cunoscut in detrimentul unuia original. Astfel a iesit un model care seamana in partea frontala cu Logan, profilul si spatele apartinandu-i aproape in totalitate lui Chevrolet Aveo.

Cum arată maşina americanilor care a împrumutat forme de la Dacia Logan, în Galeria Foto.