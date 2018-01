Cum se împart taberele în PSD înainte de marea confruntare Dragnea-Tudose. Scor: 20 la 20

Spirite incinse în PSD: social-democrații se pregătesc să intre în ședintă de urgență. Au de ales între Mihai Tudose, care vrea restructurarea Guvernului, și Liviu Dragnea. Înaintea Comitetului Executiv, organizațiile județene deja se reașază în tabere.

Raportul de forțe între taberele Dragnea și Tudose este aproximativ egal, cu o zi înainte de CEX-ul partidului, transmite Realitatea TV.

Aproximativ 20 de filiale județene ale PSD s-au strâns în spatele liderului PSD, Liviu Dragnea, în timp ce alte 20 de filiale îl susține pe șeful Guvernului.

Premierul Mihai Tudose a atras alături de el mai mulți miniștri și lideri de filială. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cel al Turismului, Mircea Dobre, dar și ministrul Fondurilor Europene sau vicepremierul Marcel Ciolacu se poziționează în spatele premierului.

De partea cealaltă, liderii PSD din tabăra Dragnea - primii care și-au anunțat susținerea au fost șefii de filiale din zona Moldovei - au pornit încă de vineri seara un adevărat „tăvălug" pentru eliminarea cât mai rapidă a premierului Tudose.

Rând pe rând, aceștia au solicitat o ședință a Comitetului Executiv Național, pentru tranșarea crizei guvernamentale. Ca la comandă, au luat poziție, unul după altul, vineri seara Rovana Plumb, Gabriela Firea, Mihai Weber, Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, Ionel Arsene de la PSD Neamț și alți apropiați ai lui Liviu Dragnea.

Mesajul a fost tras la indigo: situația nu mai acceptă amânare, responsabilitatea față de țară ne obligă, trebuie să ne întrunim de urgență în Comitetul Executiv Național. Prin urmare, s-a stabilit devansarea CEX-ului cu două săptămâni, ședința fiind programată luni la ora 14, la sediul partidului.

Felix Stroe, ministru al Transporturilor și lider al organizatiei județene PSD Constanta spune că la următoarea întâlnire a liderilor partidului trebuie discutat despre "democratizarea" puterii de decizie din PSD.

Felix Stroe susține că așa cum premierul are responsabilitatea actului de guvernare, tot acesta trebuie să fie și cel care ia și decizii.

„Ar fi bine ca la CExN-ul următor să purtăm o discuție serioasă despre cum putem democratiza puterea de decizie în partid și despre cum putem face ca actuala guvernare să performeze. E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiți oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizațiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toți cei care am muncit pentru a câștiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie să aibă și decizia", transmite Felix Stroe într-un comunicat de presă.

Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului, se poziționează și el în favoarea premierului în bătălia pentru putere din PSD, spunând că "Mihai Tudose a demonstrat că cetățenii acestei țări vor să fie conduși de un lider care le înțelege problemele și caută rezolvarea corectă, fără a face jocuri politice și făra a lua decizii pripite".

Dobre arată că Guvernul este unul politic, precizând că premierul trebuie să fie în orice situație șeful guvernului și că șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui de lider.

Cea mai tranșantă declarație a venit din partea fostului ministru al Apărării, Adrian Țuțuianu, care a spus că o nouă schimbare de Guvern ar fi "sinucidere politică" pentru PSD.