Cum să scapi de burtă şi de grăsimea de pe şolduri într-o săptămână

Grasimea de pe burta si de pe solduri poate reprezenta o mare problema.

Scapa de burta printr-o alimentatie sanatoasa!



Dieta nu este sinonima cu infometarea, ci cu alimentatia sanatoasa. Daca vrei sa scapi de grasimea de pe burta si de pe solduri in sapte zile, iata trei metode care vor da rezultate!



Mai intai, iti propunem sa incerci dieta disociata. Aceasta presupune consumul unor anumite tipuri de alimente in fiecare zi. Astfel, in prima zi poti manca numai carne slaba preparata la gratar sau fiarta, in cea de-a doua, legume, in cea de-a treia, lactate, in cea de-a patra, peste, in cea de-a cincea, fructe, in cea de-a sasea, sucuri, iar in cea de-a saptea, oua. Daca vei respecta regulile dietei disociate, vei reusi sa scapi de cinci kilograme intr-o saptamana.



Cea de-a doua dieta despre care trebuie sa vorbim este DASH, care isi va face simtite efectele dupa o saptamana, dar care necesita inca sapte zile pentru rezultate optime. Daca o vei respecta, vei scapa nu numai de grasimea nedorita de pe burta si de pe solduri, ci si de o afectiune care pandeste din ce in ce mai multe persoane de varsta tanara: hipertensiunea arteriala, scrie divahair.ro.