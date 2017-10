Cum să consumi CORECT alimentele. Combinaţiile INTERZISE cu lapte

Digestia reprezintă unul dintre cele mai complexe procese din organismul uman, deoarece se bazează pe procese mecanice dar și biochimice, prin intermediul cărora alimentele consumate se transformă și se absorb.

Din păcate, digestia este controlată atât din punct de vedere nervos, cât și hormonal, astfel că timpul de digestie al alimentelor poate contribui substanțial la reușita procesului de slăbire.



Pentru a ne bucura de o digestie corespunzătoare, necesară unei sănătăți durabile, este necesar să nu facem combinații alimentare eronate și să ținem cont de perioada lor de digerare.



Carnea se mănâncă alături de legume



Pentru a ajuta procesul de digestie, la fiecare bucată de carne este necesară o porție de crudități sau una de legume fierte.



Ține cont că și carnea, în funcție de felul său, are diferiți timpi de digerare, astfel că peștelui îi sunt necesare între 45-60 de minute pentru a se digera și absorbi în organism, în timp ce carnea de pui are nevoie de 2 ore, iar carnea de curcan - între 2-3 ore.



Evită să asociezi preparatele din carne cu cele făinoase, doarece în acest caz digestia se va produce într-un maxim de 12 ore, astfel că este necesar să eviți să consumi carne cu pâine, de exemplu.



Laptele se bea doar cu cereale



Laptele are nevoie de un interval de 2-3 ore pentru a se digera, astfel că este indicat să fie consumat singur sau cu cereale. Ține cont de faptul că procesul de digestie durează între 6-8 ore până să ajungă din intestine în stomac, astfel că orice combinație nefastă va întârzia acest proces și va da peste cap întregul metabolism.



