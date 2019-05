Cuc se încurcă în explicaţii. Uber e legal, dar se dau amenzi, cei sancţionaţi pot contesta

Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, decizie bizară la Compania de Aeroporturi București

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, continuă seria declaraţiilor contradictorii legate de situaţia serviciilor ridesharing şi a şoferilor care prestează servicii de tip Uber.

Cuc a declarat, la Palatul Victoria, că îi sfătuiește pe șoferii Uber care au fost amendați joi, în prima zi de la intrarea în vigoare a ordonanței privind taximetria, să conteste sancţiunile în instanță.

Ministrul Transporturilor a insistat asupra faptului că reglementările în vigoare nu ar interzice activitatea firmelor car-sharing şi că ar fi vorba doar de o manipulare cu scop electoral.

"Noi am dat o ordonanţa 21, vine sa combată pirateria. Pirateria înseamnă când transporţi persoane şi nu declari acele sume pe care le încasezi. Dar eu ştiu că la Uber se face plata online, se eliberează o dovada, deci ei nu sunt piraţi. (...) Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi să conteste in instanţă. Şi eu am fost amendat de poliţie şi am contestat când am considerat că mi s-a facut o nedreptate", a declarat Cuc.

Polițiștii rutieri au amendat, joi, cu câte 1.000 de lei patru șoferi de Uber care transportau clienți, trei dintre ei fiind lăsați, de asemenea, fără certificatul de înmatriculare și fără plăcuțe pentru o perioadă de 6 luni, a informat Brigada Rutieră.

Reprezentanții Uber și Taxify spun că aplicațiile nu pot fi închise, dar rămâne la latitudinea șoferilor dacă mai ies pe traseu.