Cozmin Guşă: În PSD s-au despărţit taberele, iar acest lucru nu îl avantajează pe Dragnea

Toate declarațiile și luările de poziție ale liderilor PSD din ultimele zile arată că se despart apele în partidul social-democrat, fapt care îl pune pe Dragnea într-o postură dezavantajoasă, consideră consultantul politic Cozmin Gușă. Oamenii care par că l-ar susţine pe șeful PSD sunt persoane de un slab calibru intelectual, oameni cu care PSD-ul nu se mândreşte și care fac subiectul ironiilor și glumelor din mass-media.

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat că au fost făcute, vineri și sâmbătă, o serie de declaraţii, unele în exclusivitate la Realitatea TV, care pot să explice se ce întâmplă în acest moment în PSD.

"Am cinci concluzii despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în PSD. Un lucru important, PSD-ul a devenit foarte greu de descifrat în epoca Dragnea şi trebuie să vedem cum urmează să acţioneze, întrucât ne interesează pe toţi cei care suntem responsabili de monitorizarea vieţii politice, astfel încât cetăţenii să înţeleagă mai bine ce se întâmplă", a spus acesta.

Concluzia 1: Dragnea a fost prins că voia să se folosească de scandalul poliţistului

"Dragnea voia să folosească scandalul pedofilului din Poliţie pentru ca să schimbe din funcţii nişte oameni aflaţi acolo cu nişte fideli ai săi. Obsesia asta cu MAI este una veche a mustăciosului preşedinte PSD. Acum, practic nouă ni s-a arătat că acele acoperiri, întârzieri ale prinderii pedofilului au avut scopul să îi ofere posibilitatea lui Carmen Dan să tragă aiurea în cineva care nu este deloc responsabil de situaţie, respectiv de şeful Poliţiei, dar care îl încurca foarte mult pe Dragnea. Şi şi-a dorit să propună un apropiat, folosind acest scandal al pedofilului. Este o treabă ruşinoasă, deoarece prinderea pedofilului ţinea de siguranţa cetăţenilor. În final, cel propus de Dragnea ca să fie şeful Poliţiei a renunţat tocmai pentru că şi-a văzut dosarul. Acest domn a văzut ce există în dosar despre el, nu că nu ar fi ştiut că doar el a săvârşit acele fapte, iar atunci a renunţat la funcţie şi l-a lăsat pe Dragnea în off-side", a explicat Cozmin Guşă.

Concluzia 2: Carmen Dan nu a fost demisă pentru că ar fi fost un fel de demitere a lui Dragnea

"Şi Tudose şi tot partidul nu o percep pe Carmen Dan ca ministru de Interne, ei îl percep pe Dragnea ca fiind cel care admistrează MAI. O demitere a lui Carmen Dan era de fapt demiterea lui Dragnea de la MAI. Asta este, de fapt, explicaţia pentru care Tudose aşteaptă şedinţa de partid pentru ca să discute şi nu a revocat-o sau demis-o pe Carmen Dan. Lucru ăsta a fost evident şi cred că a procedat corect. Sigur, nu este o bucurie să ai un preşedinte de asemenea calibru mic, nu mă refer la lucruri ruşinoase, ci de calibru mic intelectual, dar asta este situaţia", a mai spus consultantul politic.

Concluzia 3: Anumiţi lideri PSD s-au întors împotriva lui Tudose

"Anumiţi lideri care până săptămâna trecută era de partea lui Tudose s-au întors împotriva lui nu pentru ca să îl susţină pe Dragnea, ci pentru că şi-au dat seama că Tudose a luat prea multă viteză, prea multă putere. Şi în acest context, unii lideri judeţeni nu îşi doresc un lider puternic, ei doresc să împartă puterea, să aibă o halcă mai consistentă din guvernare, ei văd o oportunitate să îşi impună oamenii la nivel guvernamental, să nu îl lase pe Tudose să administreze cu putere deplină guvernarea", a mai declarat Cozmin Guşă.

Concluzia 4: CEX de luni va avea două mize clare

"Dacă Comitetul Executiv de luni va avea loc, pentru că am unele îndoieli că se va ţine, dar vedem, acolo există două mize clare. Se va decide şi vom vedea ce crede PSD despre guvernare. Dacă PSD susţine că guvernarea este a sa se va ajunge la o concluzie. Dacă PSD respectă legea şi Constituţia şi ne spune că guvernarea este pentru România vor fi alte concluzii. Aici, de fapt, se joacă totul. Sigur că o guvernare se impune politic, dar această guvernare se face în numele României. Din acest motiv când văd că unii politicieni vorbesc despre subordornarea actului de guvernare şi a deciziei partidului, îmi dau seama nu au înţeles nimic sau, dacă au înţeles, nu vor să respecte legea. A doua concluzie a CEX este următoarea: dacă Dragnea rămâne sau nu fără MAI. Pentru Dragnea este foarte important Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe care îl conduce nemijlocit, Carmen Dan nici nu contează practic, pentru că prin intermediul MAI el poate să controleze baronii, preşedinţii de organizaţii judeţene, de la controlul asupra şefilor Inspectoratelor Judeţene de Poliţie, până la fel de fel de dosare pe care le poate comanda. Dragnea a învăţat cum să folosească MAI pentru a avea autoritate în partid. Deci, a doua miză este dacă PSD-işti îl lasă pe Dragnea la controlul MAI pentru a avea control politic sau nu", a detaliat consultantul politic.

Concluzia 5: PSD-ul va intra sau nu în linia statutului său

"Linia statutului PSD vorbeşte despre Biroul Permanent Naţional, fosta Delegaţie Parlamentă, care se ţine săptămânal şi care este formată din conducerea partidului. Este un organism din care fac parte preşedintele, preşedintele executiv, vicepreşedinţii, secretarul general şi câţiva lideri. Acest organism are rolul de a lua decizii. Însă, în acest Biroul Permanent, Dragnea nu are controlul, el fiind nevoit să se războiască cu oameni de acelaşi calibr ca el. În schimb, în CEX el îşi asigură un control, doar că nu acela este organismul statutar care administrează activitatea partidului. Asta e propunerea pe care am auzit-o la Codrin Ştefănescu, de a relua acest Birou Permanent Naţional. Însă, motivul pentru care Dragnea nu vrea acest lucru este următorul: el are control asupra unui singur organ de conducere executiv din PSD, adică asupra CEX-ului, cu acele numiri personale pe care le-a făcut", a mai afirmat Cozmin Guşă.

Întrebat cum va fi tranşată situaţia din PSD, consultantul politic a explicat că acest CEX pe repede înainte se face sub ameninţarea retragerii sprijinului politic a lui Tudose.

"Însă, faptul că deja se despart apele îl pune pe Dragnea într-o postură dezavantajată. Oamenii care par că l-ar susţine pe el sunt oameni de un slab calibru intelectual, sunt oameni cu care PSD-ul nu se mândreşte, sunt oameni dintr-o categorie de care mass-media râde. Pe de altă parte, garnitura ca a sărit astăzi nu neapărat în sprijinul lui Tudose, dar anti-Dragnea, este o garnitură de oameni prizabili, cu potenţial politic, care nu este dezgustători, ci dimpotrivă este de apreciat. Vicepreşedinţi ca Ţutuianu, Bănicioiu sunt oameni care pot lua parte în orice dezbatere publică fără să se facă de râs şi chiar să poată să se impună. Nu mai vorbesc de mesajul pe care l-a dat Codrin Ştefănescu sau de alte lucruri legate de unii miniştri care au şi forţă în Guvern, cum sunt cei care au discutat la televiziuni. Deci, practic, în PSD astăzi, prin acest pretext numit Carmen Dan, dar de fapt era vorba de Dragnea la MAI, s-au despărţit taberele. Pe de o parte se văd lideri gen deputatul mitralieră care îl susţin pe Dragnea necondiţionat şi, pe de altă parte, s-au trezit la viaţă nişte lideri cu expertiză, care nu iau neapărat partea lui Tudose dar pun punct administraţiei PSD-ului după modelul Dragnea. Treburile nu sunt foarte clare pentru că PSD-ul, din cauza nivelului extrem de slab al unor preşedinţi de organizaţii judeţene, visează la fel de fel de lucru care nu sunt posibile şi care pot să îi ducă la pierderea guvernării. Asta este o frică mare", a detaliat Cozmin Guşă.

Conform acestuia, în acest moment, preşedintele Iohannis, dacă PSD-ul mai dă jos un Guvern, ar putea, fapt care ar fi legitim, să nu mai propună un premier din această coaliţie PSD-ALDE.

"Dacă s-ar veni cu a patra propunere de premier, în mod evident, Klaus Iohannis se află în postura de a refuza această propunere, în ipoteza în care oameni aştia sunt incapabili să guverneze. Nu i-a deranjat nimeni, opoziţie nu există, iar ei nu sunt în stare să guverneze. Atunci, este o treabă de responsabilitate din partea preşedintelui să nu mai facă propuneri dintr-o formaţiune care nu se descurcă şi nu reuşeste să guverneze", a spus consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai precizat că singura variantă să readucă PSD-ul într-o normalitate se regăseşte în cele cinci concluzii prezentate mai sus.

"Opoziţia este atât de slabă, încât PSD-ul face atât de multe abuzuri care duc la o defecţiune majoră a guvernării, atât la nivelul Ministerului de Interne, cât şi în ceea ce priveşte un stat vecin care ne pândeşte şi care poate să devină letal. Mă refer la Ungaria", a mai spus acesta, adăugând că nu se mai pot juca cu următoarea propunere de la MAI, mai ales că acum s-a văzut public cât de mare este problema din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

"Ne dorim un ministru competent, dacă nu se găseşte în partid, să îl ia din afara partidului", a încheiat Cozmin Guşă.