Cozmin Guşă: Urmează un tsunami european și România va fi măturată dacă nu răspunde

Consultantul politic Cozmin Guşă a susţinut, în direct la Realitatea TV, că România ar putea fi lovită de un "tsunami european" devastator, dat fiind că alegerile din Franţa de anul acesta vor dicta soarta şi integritatea Uniunii Europene.

Dacă alegerile din Franța vor fi câştigate de candidata Marine le Pen, spune Cozmin Guşă, integritatea Uniunii Europene va fi zdruncinată, ținând cont de faptul că liderul de extrema dreapta a anunţat că va organiza un referendum pentru ieşirea Franţei din UE.

"Era o vorbă în Franţa în alte vremuri "Heureux comme le Dieu en France", adică "Fericit ca Dumnezeu în Franţa", dar din cauza unor politicieni s-a transmis "Malheur", adică nefericirea în Franţa, care are una dintre capitalele Europei şi anume Paris. În aprilie se va decide soarta Uniunii Europene, după ce se vor termina alegerile din Franţa şi se pare că Marine le Pen ocupă primele poziţii în sondaje", a explicat consultantul politic.

Potrivit acestuia, se poate declanşa un tsunami din punct de vedere al unităţii Uniunii Europene, iar România nu este pregătitî pentru acest scenariu.

"Se poate declanşa un tsunami din punct de vedere al unităţii Uniunii Europene, al reorientării politice, care îi va mătura pe cei nepregătiţi, iar unul dintre ei este România. Toate ţările se pregătesc pentru acest scenariu, toate statele care au politică externă şi nu au un bătrânel şi o grizetă în funcţiile cheie ale diplomației. România este în dezavantaj pentru că nu a făcut parte din piaţa comună, iar atunci vom avea de suferit", a subliniat Gușă.

România este nepregătită pentru schimbările majore care au loc în plan european deoarece are oameni slab pregătiţi în Guvern pe partea de politică externă, arată Cozmin Gușă.

"Am pus la externe un bătrânel, care-şi aşteaptă pensia de securist, iar la afaceri externe am pus o doamnă, care nici mai mult, nici mai puţin, are la activ o mită dată peşedintelui partidului din care face parte, dar mai este şi ministru interimar al justiţiei. Avem aceşti oameni, în loc să avem un anteprenor care să ştie ce să facă şi ce să trateze. În condiţiile în care avem oameni atât de slab pregătiţi în Guvern pe partea care contează, tsunamiul este garantat. În cel mai bun caz vom aveam probleme mari, în cel mai rău caz vom avea probleme groaznice.", a transmis Cozmin Guşă.